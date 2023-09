Xiaomi dévoile les nouveaux smartphones Xiaomi 13T et Xiaomi 13T Pro, à fond sur les performances et la photo avec Leica

La marque Xiaomi a organisé un événement pour présenter officiellement ses deux nouveaux smartphones Premium, le Xiaomi 13T et le Xiaomi 13T Pro. Intégrant l’un des processeurs les plus véloces et une configuration photo de pointe, ils promettent beaucoup. En voici tous les détails.

Xiaomi a donc officialisé ses derniers smartphones en date, les Xiaomi 13T et 13T Pro. Ces nouveaux appareils visent à offrir une expérience photographique de qualité professionnelle grâce à leur partenariat avec Leica. Outre leurs capacités photographiques, les deux modèles promettent des performances avancées, une autonomie étendue et un écran de pointe, le tout dans une expérience haut de gamme.

La série Xiaomi 13T, développée donc en collaboration avec Leica, met l'accent sur la qualité photographique professionnelle. Les modèles Xiaomi 13T Pro et Xiaomi 13T sont équipés d'une configuration à trois caméras comprenant des objectifs Summicron, conçus en partenariat avec Leica. Cette configuration comprend un capteur grand angle de 50 mégapixels stabilisé optiquement avec une longueur focale équivalente de 24mm, un téléobjectif de 50 mégapixels aussi avec une longueur focale équivalente de 50mm, ainsi qu'un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels.

Sur les deux mobiles, on peut compter sur la disponibilité de deux styles photographiques Leica originaux, Leica Authentic et Leica Vibrant, comme sur le Xiaomi 13 Ultra, par exemple. Ils offrent des options de post-traitement pour un rendu naturel des couleurs et un contraste juste. De plus, six filtres Leica et quatre nouveaux filigranes viennent compléter l'expérience. Le mode Pro est également disponible pour permettre de personnaliser chaque cliché avec des préréglages prédéfinis pour un post-traitement. Pour les vidéos, le Xiaomi 13T Pro propose des capacités d'enregistrement vidéo avancées avec le support de la norme H.265 LOG 4:2:0 10 bits, offrant un contrôle précis des couleurs et des détails. Pour les selfies, les deux mobiles sont dotés d’un capteur de 20 mégapixels.

Quelle configuration technique ?

Le Xiaomi 13T Pro est équipé d'un chipset MediaTek Dimensity 9200+ associé à 12 ou 16 Go de mémoire alors que le Xiaomi 13T embarque un Soc MediaTek Dimensity 8200 Ultra, tout à fait capable aussi avec 8 ou 12 Go de RAM. Le fabricant Xiaomi indique avoir amélioré la dissipation thermique grâce à une plaque en acier trempé inoxydable VC de 5000mm, garantissant un refroidissement optimal.

Pour la charge, le Xiaomi 13T Pro supporte la technologie de charge Xiaomi HyperCharge 120 watts, permettant une charge complète en seulement 19 minutes, selon la marque. Le Xiaomi 13T est limité à 67 watts. Les deux appareils sont équipés d’une batterie de 5000 mAh.

Les deux smartphones embarquent le même écran. Il s’agit d’une dalle AMOLED de 6,67 pouces affichant une définition de 1220x3712 pixels compatible avec les formats vidéo HDR10+ et Dolby Vision. Ils profitent d’une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz au maximum avec la technologie LTPO et, selon la marque, proposerait une luminosité maximale de 2600 cd/m², ce qui en ferait les plus lumineux du marché. L’écran du Xiaomi 13T Pro est protégé avec la technologie Corning Gorilla Glass Victus dont du Glass 5 pour le Xiaomi 13T, les deux ayant un lecteur d’empreinte sous l’écran. Le Xiaomi 13T Pro a l’avantage d’être compatible Wi-Fi 7.

Les prix et la disponibilité des Xiaomi 13T et Xiaomi 13T Pro

Les Xiaomi 13T Pro et Xiaomi 13T sont disponibles en trois coloris : Bleu, Noir et Vert. Le modèle Bleu propose un revêtement en cuir vegan, offrant une sensation agréable au toucher. Il est très légèrement plus épais que les autres versions avec un profil de 8,62 mm contre 8,49 mm pour les autres. Les versions Noire et Verte présentent un dos en verre pour un look premium. Tous les modèles sont certifiés IP68, garantissant leur résistance à l'eau et à la poussière. Les appareils sont animés par Android avec la promesse de pouvoir profiter de 4 ans de mises à jour Android et 5 ans de mises à jour de sécurité.

Le Xiaomi 13T Pro est disponible en version 12+256 Go à 799,90 €. Comptez sur un prix de 899,90 € pour la version 12+512 Go alors que la configuration 16 Go+1 To est proposée à 999,90 €.

Le Xiaomi 13T est proposé à 649,90 € avec 8+256 Go. Notez que des avantages tels qu'un remplacement d'écran gratuit, un stockage cloud Google One de 100Go pendant 6 mois et 3 mois d'abonnement à YouTube Premium sont offerts aux nouveaux utilisateurs (sous certaines conditions).