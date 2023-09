Xiaomi Redmi Note 12 5G : c'est historique, cet excellent appareil est à moins de 180 € !

Le Xiaomi Redmi Note 12 5G est un smartphone des Xiaomi, un constructeur chinois qui gagne de plus en plus de fans à travers le monde. Ce modèle est sorti récemment, en mars 2023 avec l'objectif de devenir le meilleur smartphone 5G des débuts de gamme. Petit prix ne veut pas dire faible qualité, il est peut-être moins puissant qu'un haut de gamme, mais on voit que le téléphone a bénéficié d'une très bonne conception pour proposer le meilleur possible avec un rapport qualité prix véritablement bluffant. Que ce soit un écran AMOLED, une RAM conséquente et un appareil photo très efficace, il est polyvalent. En ce moment, Cdiscount le propose à seulement 179,99 € pour les French Days au lieu de 194,99 € grâce au code « 15DES149 ».

Fiche technique Xiaomi Redmi Note 12 5G

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz

: AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz Processeur : SnapDragon 4 Gen 1

: SnapDragon 4 Gen 1 RAM : 6 ou 8 Go de mémoire vive extensibles

: 6 ou 8 Go de mémoire vive extensibles Stockage : 128 ou 256 Go de stockage interne non extensibles

: 128 ou 256 Go de stockage interne non extensibles Appareil photo arrière : Triple capteur photo 48+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 48+8+2 mégapixels Appareil photo avan t : Capteur frontal 13 mégapixels

t : Capteur frontal 13 mégapixels Lecteur d’empreinte digitale sur le profil

Batterie : 5000 mAh compatible charge 33 watts

Le Xiaomi Redmi Note 12 5G est spécialement conçu pour répondre à une utilisation polyvalente grâce à sa fiche technique impressionnante. Il est doté d'un grand écran AMOLED qui ajuste automatiquement son taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz pour s'adapter à différentes activités telles que le jeu et le streaming vidéo. De plus, il est alimenté par une puissante puce Snapdragon 4 Gen 1 et une batterie de 5000 mAh, offrant ainsi une expérience utilisateur extrêmement satisfaisante ! Pour un appareil d'entrée de gamme, Xiaomi a vraiment mis le paquet !

Xiaomi Redmi Note 12 5G : Cdiscount le propose à moins de 180 €

Sorti à 299 €, et disponible à 269,99 € sur certains sites, vous pouvez trouver ce Xiaomi Redmi Note 12 5G à 178 €, sur Cdsicount pour les French Days ! Il s'agit d'un appareil très qualitatif, surtout à ce prix ! Avec Cdiscount, vous obtenez bien sûr une garantie légale de 2 ans sur votre appareil, ainsi qu'une livraison rapide.