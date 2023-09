L’iPhone 15 Pro Max se hisse à la deuxième place des meilleurs photophones en 2023 selon DxOMark

Depuis plusieurs années maintenant, les marques de smartphones se livrent une bataille sans merci sur la qualité des photos que peuvent réaliser leurs appareils. Ils rivalisent d’ingéniosité pour cela notamment en proposant des capteurs de plus en plus évolués et associés à des lentilles spéciales et des traitements d’image de plus en plus perfectionnés aboutissant à des photos qui sont aujourd’hui capables de rivaliser avec des appareils photo numériques classiques. Ainsi, le dernier-né d’Apple, l’iPhone 15 Pro Max a récemment été présenté lors d’un événement exceptionnel et il n’aura pas fallu longtemps pour que les premiers tests soient publiés.

Au-delà des potentiels problèmes de peinture, de rayures, de poussière sur les capteurs et sur le fait que certains modèles chauffent plus que d’autres, ce smartphone est capable de réaliser de très belles photos (même si dans cet exercice, il semble qu’il produise une chaleur supérieure à ce que cela devrait être). C’est le laboratoire DxOMark qui l’indique après avoir réalisé de nombreux tests (en attendant le nôtre). L’iPhone 15 Pro Max a obtenu un score de 154. Il se classe deuxième du palmarès des meilleurs photophones derrière le Huawei P60 Pro et devant le Oppo Find X6 Pro (non disponible en France). Il fait donc nettement mieux que son prédécesseur qui avait décroché un score de 146, se plaçant au-dessus du Huawei P50 Pro, à l’époque la référence mais en dessous des Google Pixel 7 Pro (147), Huawei Mate 50 Pro (149) et du Honor Magic5 Pro (152).

Quelle configuration photo pour l’iPhone 15 Pro Max et quelles appréciations ?

Rappelons que l’iPhone 15 Pro Max est doté d’un capteur principal de 48 mégapixels stabilisé optiquement pour limiter les bougés. Il est associé à un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels et il y a également deux téléobjectifs de 12 mégapixels aussi capables d’offrir un zoom optique 2x et 5x, le dernier étant stabilisé optiquement. Pour les selfies, le mobile embarque un capteur de 12 mégapixels en façade.

L’iPhone 15 Pro Max a été apprécié pour l’exposition précise, même pour les photos de nuit ainsi que pour le rendu des couleurs et les tons chairs agréables et naturels. Il produit aussi d’excellents détails sous une lumière vive. L’autofocus est rapide et précis, selon DxOMark tandis que la stabilisation vidéo est efficace.

Malgré cela, tout n’est pas encore parfait, selon DxOMark puisque le laboratoire lui reproche de produire du bruit sur les photos en basse lumière ainsi que des artefacts, notamment des reflets avec une plage dynamique légèrement limitée sur les photos. L’intégralité du bilan est des appréciations de DxOMark sont disponibles sur la page dédiée à l’iPhone 15 Pro Max.