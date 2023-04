Le Oppo Find X6 Pro devient le meilleur photophone au monde, selon DxOMark

La marque Oppo a présenté les smartphones Find X6 et Find X6 Pro mais ils ne sont malheureusement pas disponibles en France, du moins pour le moment (peut-on espérer). Des rumeurs ont récemment fait surface mentionnant un potentiel abandon des marchés européens par Oppo et OnePlus, des propos aussitôt démentis par les deux sociétés chinoises qui entendent maintenir leurs activités en Europe, sans qu’on en sache plus pour le moment. En attendant que la situation s’éclaircisse, les tests continuent et c’est le laboratoire DxOMark qui a pu tester le smartphone haut de gamme, Oppo Find X6 Pro sur ses aptitudes en photo.

Le Oppo Find X6 Pro surpasse le Honor Magic5 Pro, le Huawei Mate 50 Pro et le Google Pixel 7 Pro

Ainsi, selon DxOMark, le smartphone Oppo Find X6 Pro représente le meilleur photophone au monde actuellement disponible. Il a obtenu un score global de 153 alors que jusqu’ici, la première place était occupée par le Honor Magic5 Pro qui avait décroché un score de 152 dépassant le Huawei Mate 50 Pro mais aussi le Google Pixel 7 Pro et l’iPhone 14 Pro Max.

Ce score a pu être obtenu grâce à la configuration technique particulièrement poussée sur le Find X6 Pro. En effet, celui-ci est équipé d’un capteur photo principal de 50 mégapixels, Sony IMX989 de 1 pouce avec 8 lentilles et stabilisé optiquement associé à un capteur Sony IMX766 de 50 mégapixels pour les prises de vue en mode ultra grand-angle et un téléobjectif de 50 mégapixels aussi, Sony IMX890 stabilisé optiquement et capable de proposer un zoom optique 3x. Il y a une caméra à selfie de 32 mégapixels, à l’avant.

Pourquoi il a été classé numéro 1 ?

Le Oppo Find X6 Pro a été apprécié pour l’excellent niveau de détails en photo, avec le zoom et aussi en vidéo, même en basse lumière. Selon DxOMark, il offre un bruit d’image bien maîtrisé dans toutes les conditions et propose un autofocus fiable et rapide aussi bien photo qu’en vidéo. L’effet Bokeh a été apprécié avec un bon niveau de détails sur le sujet. La stabilisation vidéo a été jugée comme efficace. Il a été comparé au Vivo X90 Pro+ et au Xiaomi 13 Pro (dont vous pouvez lire notre test complet), dotés du même capteur principal.

Le Find X6 Pro, malgré ses prouesses en photo et en vidéo n’est toutefois pas parfait puisque DxOMark a repéré un manque de contraste sur les portraits rétroéclairés et quelques instabilités d’exposition en photo et en vidéo. Le mobile a, semble-t-il, produit des tons de peau non naturels dans certaines conditions et il y a des différences de plage dynamique entre la capture et l’aperçu de l’image, dus au traitement d’image réalisé par le chipset principal et la puce dédiée MariSilicon X, développée par la marque.

Le compte-rendu complet des tests et appréciations de DxOMark est disponible ici.