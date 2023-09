Les iPhone 15 et iPhone 15 Pro Max sont maintenant officiels, ils promettent d’excellentes performances et de très belles photos

C’est donc au cours d’un événement virtuel que la marque américaine a enfin levé le voile sur sa nouvelle série de smartphones iPhone 15. Côté design, on ne change une équipe qui gagne et Apple a choisi de renouveler celui de l’année passée avec un châssis en aluminium. L’iPhone 15 est doté d’un écran Super Retina XDR de 6,1 pouces à plat qui profite, cette année, de la pilule Dynamic Island réservée aux Pro et Pro Max des iPhone 14.

L’iPhone 15 est doté d’un capteur photo de 48 mégapixels hérité des versions Pro et Pro Max de la précédente série. Il est stabilisé optiquement pour limiter les bougés. Le deuxième capteur est un module de 12 mégapixels avec un zoom optique 2x. Pour fonctionner, le mobile embarque la même puce que l’iPhone 14 Pro, Apple A16 Bionic un modèle gravé en 4 nm qui offre d’excellentes performances et une meilleure gestion de la consommation d’énergie. Le téléphone est compatible 5G. Il est également Wi-Fi 6 avec un module UWB2 pour capter les objets connectés situés à proximité et plus performant que la puce précédente. En outre, on peut également compter sur le service d’appel d’urgence par satellite.

Comme prévu, l’iPhone abandonne son port Lightning au profit d’un connecteur USB-C ici en version 2.0. Rappelons que la marque américaine ne fournit aucun chargeur. L’appareil est livré seul avec son câble USB-C.

Le nouveau smartphone Apple iPhone 15 sera disponible en précommande à partir du 15 septembre pour un prix de 969 € pour avoir 128 Go d’espace de stockage, à 1099 € la version de 256 Go et à 1349 € pour 512 Go. Les ventes débuteront à partir du 22 septembre, comme les livraisons.

Un maximum de puissance pour l'iPhone 15 Pro Max

De son côté, l’iPhone 15 Pro Max profite d’une puce Apple A17 Bionic avec 8 Go de mémoire vive. Il est doté d’un écran AMOLED de 6,7 pouces compatible Dolby Vision. Pour les photos, il profite du même équipement que la précédente version, soit une configuration de 48+12+12 mégapixels à l’arrière.

Le téléphone propose du Wi-Fi 6E ainsi que la nouvelle puce UWB2.

Le nouveau smartphone Apple iPhone 15 Pro Max sera disponible en précommande à partir du 15 septembre pour un prix de 1479 € pour avoir 256 Go d’espace de stockage, à 1729 € la version de 512 Go et à 1979 € pour 1 To. Les ventes débuteront à partir du 22 septembre, comme les livraisons.