Xiaomi 13T Pro : ce tout nouveau haut de gamme est disponible auprès de Boulanger avec un prix qui défie toute concurrence !

Le Xiaomi 13T Pro est un smartphone ultra haut de gamme présenté en septembre 2023 par son constructeur éponyme Xiaomi. Ce smartphone ultra puissant avec ses 16 gigas de RAM, un appareil photo de qualité pro de chez Leica et un écran Amoled qui rafraichit jusqu'à 144 Hz, est disponible en ce moment sur Boulanger en à 899 €, mais en plus avec une tablette offerte !

Fiche technique du Xiaomi 12T

Écran : 6,67" CrystalRes AMOLED, 2712x1220, 144 Hz

: 6,67" CrystalRes AMOLED, 2712x1220, 144 Hz Processeur : Dimensity 9200+

: Dimensity 9200+ RAM : 16 Go

: 16 Go Stockage : 1To

: 1To Caméra : 50 MP + 50 MP + 12 MP

: 50 MP + 50 MP + 12 MP Batterie: 5000 mAh, charge rapide 120 W

Le Xiaomi 13T Pro possède une fiche impressionnante dont plusieurs caractéristiques sautent aux yeux tant elles semblent véritablement en avance sur d'autres smartphones haut de gamme récents. 899 € est un prix élevé, mais par rapport à d'autres haut de gamme tel que l'iPhone 15 ou les Samsung Galaxy S23 Ultra encore plus cher, on se rend compte que ce Xiaomi 13T Pro à un excellent rapport qualité prix. Que ce soit avec ses 1To de mémoire, 16 Go de RAM, ses 5000 mAh de batterie et encore mieux sa puce de Mediathek et son appareil photo avec deux capteurs à 50 Mp, il est presque impossible de trouver des défauts à l’appareil, et même, il surpasse ses concurrents sur de nombreux aspects en termes de composants. Notons également son écran complètement immersif CrystalRes AMOLED !

Le Xiaomi 13T Pro sur Amazon en exclusivité

Le Xiaomi 13T Pro est donc un appareil très puissant que vous pouvez retrouver en ce moment sur Boulanger à 899 €, mais en plus avec une tablette Xiaomi offerte ! Un prix plus bas que sa concurrence pour un appareil pourtant au sommet, faisant de l'appareil un véritable must pour les fans de technologies avancées.