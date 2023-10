Murena 2, un mobile qui fait volontairement fi des services de Google pour assurer une totale confidentialité

Le Murena 2 représente une avancée significative dans le domaine des smartphones, en mettant l'accent sur la vie privée et l'innovation technologique. Avec ses fonctions dédiées à la protection des données personnelles, le Murena 2 tente de se démarquer dans un marché saturé de smartphones. Alors que de nombreux appareils fonctionnent sous Android, ils dépendent souvent largement des services Google, ce qui suscite des réactions mitigées parmi les utilisateurs.

Le nouveau smartphone Murena 2 vient succéder au Murena One. Il se positionne comme le smartphone le plus axé sur la confidentialité au sein de la gamme Murena. Sa caractéristique phare est son bouton de confidentialité accessible sur le profil de l’appareil. Il permet aux utilisateurs de désactiver instantanément l'appareil photo et le microphone, garantissant ainsi un niveau de confidentialité sans précédent. Un bouton Tranquillité permet de couper toute connectivité réseau, créant ainsi un environnement dépourvu de distractions.

Un système différent pour garantir une totale confidentialité

Le Murena 2 fonctionne sous /e/OS, un système d'exploitation mobile open-source entièrement « dégooglisé », offrant aux utilisateurs un contrôle total sur leurs données. Grâce à /e/OS, les utilisateurs peuvent bloquer les traqueurs dans les applications, simuler leur localisation, ou dissimuler leur adresse IP pour une sécurité maximale. Ainsi, l'utilisateur a la possibilité de masquer son adresse IP et de faire transiter tout son trafic via un VPN. De plus, il est possible de surveiller le suivi des applications et d'installer des applications Android sans passer par le Play Store. Le Murena 2 est le seul smartphone grand public à proposer ces fonctionnalités avancées de confidentialité.

Il convient de noter que ce smartphone s'adresse à un public averti, car l'absence des services Google peut conduire à l'installation de fichiers APK provenant du web, une pratique potentiellement risquée en termes de sécurité.

Quelle fiche technique pour le Murena 2 ?

Du point de vue des spécifications techniques, le Murena 2 est équipé d'un processeur octa-core cadencé jusqu'à 2,1 GHz avec 8 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage extensible via microSD. L'écran AMOLED affiche une définition de 1080x2400 pixels sur une diagonale de 6,43 pouces. En ce qui concerne la photographie, il dispose d'un capteur principal de 64 mégapixels, d'un ultra grand-angle de 13 mégapixels, d'un module de 5 mégapixels et d'un capteur frontal de 25 mégapixels pour se prendre en selfie. Enfin, la batterie de 4 000 mAh se recharge via USB-C, avec une puissance maximale de 18 watts.

Le PDG de Murena, Gaël Duval, a déclaré : « Nous sommes enthousiastes à l'idée de lancer le Murena 2. Il incarne la fusion parfaite entre la protection de la vie privée et une expérience smartphone de premier ordre que les utilisateurs adoreront utiliser au quotidien. Les Boutons de Confidentialité sont incroyablement pratiques pour disparaître instantanément du radar et échapper aux bruits du monde moderne. La campagne de financement participative donne en outre l’occasion aux utilisateurs soucieux de leur vie privée d’être acteurs des innovations que nous construisons ensemble. Ne manquez pas cette opportunité de participer à la révolution de la vie privée dans le monde des smartphones en soutenant la campagne Kickstarter du Murena 2 ! »

La livraison du Murena 2 est prévue pour décembre 2023, et les premiers contributeurs de la campagne bénéficieront d’un prix spécifique, de 399 € contre 499 € lorsque l’opération de lancement sera terminée. Le smartphone Murena 2 sera disponible en Europe, aux États-Unis et au Canada.