Le processeur Samsung Exynos 2400 est officiel et prévu pour les prochains Galaxy S24

Après avoir opté pour le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy, une puce spécialement optimisée, pour les Galaxy S23, Galaxy S23 Plus et Galaxy S23 Ultra, Samsung semble désireux de regagner sa place sur le marché des puces mobiles en proposant sa propre solution, l'Exynos 2400. Cette puce représente une étape cruciale dans la quête de Samsung pour rivaliser avec ses concurrents les plus féroces.

L'une des principales caractéristiques de l'Exynos 2400 est l'intégration de la puce graphique AMD RDNA 3, la dernière architecture en date utilisée sur les Radeon RX 7000. Samsung prétend qu'elle apportera un gain de puissance significatif, notamment en permettant des expériences de jeu avec des effets en ray tracing. Les performances CPU devraient également bénéficier d'une amélioration de 70 %, tandis que le traitement des tâches liées à l'intelligence artificielle serait 14 fois plus rapide. Samsung envisage même d'introduire des capacités d'intelligence artificielle générative directement sur les smartphones, sans recourir au cloud, ouvrant la porte à des applications innovantes.

Un Soc apportant la connectivité Satellite

En outre, à l'instar d'Apple et Qualcomm, l'Exynos 2400 intégrera un modem capable de communiquer avec les satellites en basse orbite, permettant ainsi des communications par texte et même par vidéo. Cependant, Samsung n'a pas encore divulgué en détail les spécifications de chaque composant de l'Exynos 2400, soulignant la complexité croissante des systèmes sur puce (SoC) en 2023. Une caractéristique notable est l'introduction de Samsung Zoom Anyplace, censée améliorer la gestion des capteurs photo atteignant jusqu'à 200 mégapixels. Il faudra toutefois patienter jusqu'à ce que les Galaxy S24 soient disponibles pour juger réellement des performances de l'Exynos 2400. L'Exynos 2200 de 2022 avait laissé une impression mitigée, mais la concurrence est essentielle dans ce secteur, et Samsung espère que son choix stratégique se révèlera fructueux pour regagner sa place sur le marché des puces mobiles de pointe. L’enjeu est important pour le géant sud-coréen qui doit rivaliser, dans ce domaine, avec des chipsets tels que l'Apple A17 Pro, qui équipe les iPhone 15 Pro, et le futur Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, qui sera présent dans de nombreux smartphones Android haut de gamme.