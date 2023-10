Découvrez les forfaits illimités 80Go à saisir en ce moment chez ces quatre opérateurs virtuels !

Besoin d'un nouvel abonnement mobile pas cher ? Découvrez dans cet article les forfaits illimités du moment avec 80Go de data ! En promo et sans engagement chez ces quatre opérateurs virtuels, vous allez à coup sûr trouver LE forfait qu'il vous faut !

Lyca Mobile et son forfait à prix mini

En ce moment, chez Lyca Mobile, vous pouvez profiter d'une offre exceptionnelle pour obtenir un forfait à prix mini ! En effet, le forfait 80Go est à seulement 7,99€ par mois (tous les 30 jours). Avec cette offre, vous disposerez de 80Go pour surfer sur le web depuis la France métropolitaine. L'opérateur vous fournit jusqu'à 7,40Go lors de vos déplacements en Europe et dans les DOM. Du côté des communications, vous bénéficierez de l'illimité pour vos appels et SMS émis depuis la Métropole.

Ce n'est pas tout, vous profitez en plus de la 5G gratuitement car elle est incluse dans cet abonnement de téléphone !

Cdiscount Mobile et Coriolis : deux offres à moins de 9€

Chez ces deux MVNO, leur forfait sans engagement avec une enveloppe data de 80Go sont au prix de 8,99€ par mois !

L'abonnement mobile proposé par Cdiscount Mobile vous fournit donc 80Go pour naviguer sur la toile en toute sérénité depuis la Métropole et 9Go utilisables depuis l'UE et les DOM. Depuis l'ensemble de ces zones, vous pourrez communiquer comme bon vous semble grâce à l'illimité. En plus, la carte SIM bénéficie d'une remise de 9€ puisqu'elle vous sera facturée 1€ au lieu des 10€ habituellement demandés.

Le forfait illimité de Coriolis vous alloue 80Go en France métropolitaine dont 10Go afin que vous puissiez rester connecté lors de séjours en Europe et dans les DOM. Bien entendu, l'illimité sera de mise pour vos appels, SMS et MMS émis depuis ces destinations.

Le forfait Relax de Coriolis s'appuie sur le réseau SFR. Le forfait de Cdiscount Mobile quant à lui profite du réseau Bouygues Telecom.

RED by SFR et son forfait tourné vers l'International

L'opérateur RED by SFR connu pour ses forfaits économiques met à disposition en ce moment un forfait RED illimité avec 80Go d'internet en France métropolitaine au prix de 11,99€ par mois. S'il offre l'illimité pour communiquer sans se limiter en Métropole comme au sein de l'UE et des DOM, sa particularité est l'ouverture vers l'International.

En effet, les voyageurs occasionnels apprécieront l’enveloppe data de 16Go dédiée à la connexion web depuis les pays de l'UE et les DOM, mais aussi la possibilité de souscrire à l'option spécial International à 5€ par mois. Celle-ci vous permettra de profiter d'une plus grosse enveloppe data depuis ces zones : 30Go dont 20Go utilisables depuis les États-Unis, le Canada, la Suisse et Andorre !

Une autre option est disponible à 3€ par mois : la vitesse 5G valable en France métropolitaine.