Google Pixel 8 : il est en 20 fois sans frais chez Boulanger ! Ce nouveau haut de gamme est proposé avec des Pixel buds pro offerts

Le Google Pixel 8 est le tout nouveau smartphone haut de gamme de la firme américaine Google donnant sa première lettre au Gafam. Lancé sur le marché du smartphone depuis quelques années, la gamme des Pixel a réussi à se placer rapidement parmi les meilleurs appareils de sa génération grâce à des technologies innovantes et surtout made in Google, qui permet au constructeur de contrôler au maximum le résultat final. Il en résulte un Google Pixel 8 ultra polyvalent, avec un appareil photo, une batterie, et un processeur à la pointe. En ce moment, vous pouvez précommander le Google Pixel 8 sur de nombreux sites et marchands, mais celui qui a retenu notre attention est Boulanger, qui nous offres des écouteurs Pixel buds pro d’une valeur de 229 € avec la possibilité de payer en 20 fois les 799 € du Google Pixel 8, ce qui fait 39 € par mois.

Fiche technique du Google Pixel 8

Écran : 6,2 pouces, AMOLED Actua (2400 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

: 6,2 pouces, AMOLED Actua (2400 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz Processeur : Google Tensor G3

: Google Tensor G3 RAM : 8 Go

: 8 Go Stockage : 128 Go

: 128 Go Caméra arrière : Triple capteur 50 MP, f/1.68, Dual Pixel PDAF, OIS (principal) 48 MP, f/1.95, ultra grand-angle 48 MP, f/2.8, téléobjectif, zoom optique x5

: Triple capteur Caméra avant : 10,5 MP, f/2.2

: 10,5 MP, f/2.2 Batterie : 4485 mAh, Charge rapide, charge sans fil

Le Google Pixel 8 s'annonce véritablement comme un excellent smartphone, et sa fiche technique le reflète bien. Que ce soit avec ses 8 Go de Ram couplé à la puce Google Tensor G3 qui promet une puissance sans faille ; un appareil photo avec triple capteur ne comptant que des objectif de grande qualité ne descendant pas sous les 48 Mpx, dont un à 50 mégapixels ; ou encore une batterie à 4485 mAh, ce qui est impressionnant pour un appareil haut de gamme de cette puissance, on peut attendre le meilleur, d'autant plus que le Pixel 7 était déjà un des cadors du haut de gamme jusque-là.

Google Pixel 8 : il est en précommande avec l'un de ses meilleures offre jusqu'au 31 octobre

Le Google Pixel 8 est en ce moment en précommande sur Boulanger en attendant sa sortie qui aura lieu le 12 octobre. Jusqu'au 31 octobre, avec Boulanger il vous est possible de payer le Pixel 8 jusqu'en 20 fois sans frais, mais en plus des Pixel buds pro, des écouteurs sans fil, son offerts avec l’appareil. Ces écouteurs son proposé à 229 € séparément, ce nets donc pas un petit cadeau !