Xiaomi Poco F5 : il est à 335 € sur la Fnac marketplace, 64 € de réduction par rapport au prix de son constructeur !

Le Xiaomi Poco F5 est sorti en mai 2023 par le constructeur Xiaomi. Parmi les smartphones Poco proposés en milieu de gamme, il s'agit de l'un des modèles les plus performants. Il se distingue par sa polyvalence, que ce soit grâce à son écran Amoled ou à sa puce Snapdragon 7+ Gen 1 spécialement conçue pour augmenter les performances des smartphones intermédiaires sans pour autant augmenter considérablement leur prix. Actuellement, il est disponible sur la Fnac Marketplace au prix de 335 € au lieu des 399 € habituellement pratiqués par son constructeur, ce qui représente une réduction de 64 €.

Fiche technique du Xiaomi POCO F5

AMOLED de 6,67 pouces, taux de rafraîchissement de 120Hz Processeur : Snapdragon 7+ Gen 1

256GB Caméras arrières : Triple caméra avec capteur principal de 64 MP, ultra grand-angle de 8 MP, et macro de 2 MP

Le Xiaomi Poco F5 est un smartphone 5G particulièrement adapté aux utilisateurs à la recherche d'un appareil polyvalent en milieu de gamme. Il arbore un grand écran Amoled de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui en fait un choix idéal pour les jeux vidéo et la visualisation de vidéos. La puce Snapdragon 7+ Gen 2 de Qualcomm, spécialement conçue pour offrir des performances élevées sans compromettre le budget du téléphone, garantit des performances solides.En ce qui concerne l'autonomie, la batterie de 5000 mAh couplée à une charge rapide de 67 W permet une recharge complète en seulement 46 minutes et une utilisation prolongée. De plus, l'appareil photo offre des performances plus que correctes, notamment avec un objectif principal de 64 mégapixels, dépassant ainsi la moyenne de la concurrence.

Xiaomi POCO F5 : il est à 335 € sur la Fnac Marketplace

