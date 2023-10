Découvrez les nouvelles promos de cet opérateur Low Cost dont un forfait mobile 150Go à seulement 12,99€ !

Profiter d'un maximum de data avec la 5G à moins de 20€ par mois ou encore souscrire à un forfait 10Go à prix mini, c'est possible chez cet opérateur virtuel ! Découvrez dans cet article les nouvelles promos à saisir : des forfaits pas chers disponibles sur le réseau SFR dont un forfait 150Go à seulement 12,99€ !

Zoom sur le forfait 150Go

L'opérateur Syma Mobile propose en ce moment une gamme de quatre forfaits pas chers et sans engagement, vous permettant ainsi de résilier votre abonnement mobile à tout moment et sans frais. De 10Go à 250Go en 5G, vous trouverez à coup sûr le forfait qui vous convient le mieux selon vos besoins et envies, mais aussi selon votre budget de téléphonie.

Avant de vous présenter ces bons plans mobile, nous vous proposons un zoom sur le forfait 150Go. Celui-ci vous permet de profiter d'une très grosse enveloppe data (150Go) en France métropolitaine pour la somme de 12,99€ par mois ! Avec ce forfait économique, vous aurez l'occasion de surfer sur le net en toute sérénité depuis l'UE et les DOM grâce aux 13Go inclus, fournis pour cet usage.

Bien entendu, vous pourrez profiter de l'illimité pour communiquer comme bon vous semble depuis l'ensemble des zones précitées. Vous bénéficiez en plus gratuitement de l'option Appels Internationaux pour appeler sans compter vers 100 destinations et les mobiles européens depuis la Métropole.

Enfin, si la 5G vous intéresse, vous pouvez souscrire à l'option Réseau 5G pour 3€ supplémentaires chaque mois !

De 10Go à 250Go en 5G à prix cassé

Si vous êtes à la recherche d'un abonnement mobile sans dépasser le seuil des 10€, deux forfaits à prix cassé peuvent vous convenir. Le forfait 10Go est à seulement 6,99€ par mois et vous permet de disposer de 10Go en France métropolitaine, dont 7Go utilisables depuis l'UE et les DOM. Quant au forfait 100Go à 9,99€ par mois, il vous fournit davantage de data : 100Go en France métropolitaine, 10Go au sein de l'UE et des DOM.

L'un comme l'autre de ces forfaits illimités vous permettent de communiquer sans vous limiter partout en Europe ainsi que l'option Appels Internationaux. Seul le forfait 100Go est éligible à l'option Réseau 5G à 3€/mois.

Enfin, si vous avez envie de profiter d'un maximum de data, alors le forfait 250Go 5G est pour vous ! À 19,99€ par mois, ce forfait vous propose les garanties suivantes :

250Go en 5G en France métropolitaine

25Go utilisables depuis l'UE et les DOM

appels, SMS et MMS illimités depuis la Métropole, les DOM et l'UE

option Appels Internationaux gratuite

5G incluse

