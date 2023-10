Samsung Galaxy Z Flip5 : Pendant 3 jours, obtenez 10 € de remise tous les 100 € d'achat sur un Samsung !

Du 13 au 16 octobre, jusqu'à 11 h 59, Samsung vous permet de bénéficier de 10 € de remise immédiate tous les 100 € d'achat avec le code à usage unique « SAMSUNG10 » à saisir au panier directement sur leur site. Cette réduction est applicable jusqu'à un montant maximal de 3000 €, et est non cumulable avec les produits offerts et autres codes promotionnels. Par chance, cette offre est proposée aussi pour les smartphones ! Cette formule semble donc idéale pour les smartphones chers, comme par exemple pour le Samsung Galaxy Z Flip5. Il s'agit d'un appareil ultra haut de gamme sorti en 2023 par le constructeur Samsung. Avec cette offre, il gagne 110 € de réduction immédiate, celui-ci étant proposé à 1199 €, sans compter le bonus de reprise, vous pouvez même rendre plusieurs appareils en même temps en ce moment pour réduire encore le prix de l’appareil.

Fiche technique du Samsung Galaxy Z Flip 5

Le Galaxy Z Flip5 est un smartphone ultra puissant. À l'origine de la nouvelle tendance des smartphones pliants qui émergent actuellement, il reste inégalé. Avec un grand écran Amoled une fois déployé, son processeur à couper le souffle le Snapdragon 8+ Gen 2, ses 8 Go de RAM et un appareil photo équipé de deux capteurs de 12 Mpx, c'est un smartphone de grande qualité qui n'est absolument pas un gadget, à la fois polyvalent, et très pratique.

Le Samsung Galaxy Z Flip 5 : 110 € de réduction, voire 550 avec jusqu'à 440 € de reprise supplémentaire

Du 13 au 16 octobre, jusqu'à 11 h 59, Samsung vous permet donc de bénéficier de 10 € de réduction tous les 100 € d'achat sur un de leurs appareils avec le code « SAMSUNG10 » qu'il vous faut saisir lors de l'achat. Cette offre est applicable jusqu'à un montant maximal de 3000 €, et est non cumulable avec les produits offerts et autres codes promotionnels. Une belle façon d'obtenir un appareil cher tel que le Galaxy Z Flip5. D'autant plus qu'il vous est possible de bénéficier d'une reprise jusqu'à 440 € de vos anciens appareils.