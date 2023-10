Tous les problèmes et les solutions des iPhone 15 : performances, surchauffe, batterie, audio, etc.

La nouvelle série d’iPhone 15 est disponible depuis quelques semaines maintenant. Il semble qu’elle soit touchée par plusieurs problèmes constatés par différents utilisateurs. Ils concernent la surchauffe, les performances, l’autonomie, le système ou l’audio. Voici un récapitulatif des principaux soucis rencontrés, leurs causes et solutions respectives.

Plusieurs utilisateurs semblent rencontrer des problèmes avec leur nouvel iPhone 15. Si vous n’avez pas encore craqué pour les derniers mobiles de la marque à la pomme, nous vous conseillons de prendre connaissance des soucis qui pourraient survenir sur ceux-ci. La plupart des problèmes peuvent être résolus grâce à une mise à jour logicielle et Apple a, semble-t-il déjà résolu certains.

Les problèmes de surchauffe

Il s’agit du problème le plus répandu signalé par les utilisateurs. Cela concerne les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. En effet, certains utilisateurs ont noté que leur iPhone 15 Pro ou Pro Max deviennent très chaud, même lors d'une utilisation normale. La chaleur excessive se fait particulièrement ressentir lors de jeux mobiles intensifs ou d'enregistrements vidéo Ultra HD. Certains rapports mentionnent même que les téléphones émettent un léger sifflement en raison de la surchauffe.

À l'origine, certains ont suggéré que cette surchauffe était due à des compromis dans la conception thermique des iPhone 15 Pro et Pro Max pour réduire leur poids. Cependant, Apple a rapidement réagi et a apporté des corrections. Cela passe par la mise à jour iOS 17.0.3 qui a été déployée pour résoudre ce problème de surchauffe. Les utilisateurs sont donc encouragés à mettre à jour leur iPhone 15 Pro et Pro Max vers la dernière version d'iOS pour bénéficier de ces corrections.

La Batterie des iPhone 15 se décharge trop vite

Certains utilisateurs d'iPhone 15 ont rapporté une autonomie de batterie inférieure à leurs attentes, avec une décharge rapide de la batterie. Tous les modèles d’iPhone 15 sont concernés. Plusieurs facteurs peuvent contribuer à ce problème, y compris de nouvelles fonctionnalités gourmandes en énergie et d'éventuels bugs logiciels. De plus, la technologie 5G peut drainer la batterie plus rapidement que la 4G, ce qui peut également affecter l'autonomie.

Pour prolonger l'autonomie de la batterie, assurez-vous d'utiliser la dernière version d'iOS, car les mises à jour ont tendance à résoudre certains problèmes. Vous pouvez également économiser de la batterie en désactivant les fonctionnalités inutiles, comme les mises à jour d'application en arrière-plan et les services de localisation.

Problèmes de Configuration : le Logo Apple tourne en boucle

Certains utilisateurs d'iPhone 15 (tous modèles confondus) ont rencontré un problème lors du transfert de données depuis leurs anciens iPhone, se retrouvant coincés avec l’affichage du logo Apple tournant en boucle lors du processus de configuration. Il s'agit probablement d'un bug d'iOS 17. Là aussi, la marque à la pomme n’a pas tardé à réagit en proposant une mise à jour du système. Celle-ci doit être faite pendant la configuration pour éviter ce problème. Si celle-ci n’est pas automatiquement proposée, il est recommandé de terminer la configuration, de réinitialiser le téléphone et de recommencer le processus en sélectionnant l'option de transfert de données depuis un autre iPhone.

Ralentissement d'iOS 17

Certains utilisateurs d'iPhone 15 (toutes versions confondues) ont signalé des ralentissements, en particulier lors de l'utilisation de plusieurs applications ou de jeux gourmands en graphisme. Bien que l'utilisation excessive d'applications ou le manque d'espace de stockage puissent contribuer à ce problème, il semble que ce soit principalement un problème lié à iOS 17. Une nouvelle fois, l’installation de la dernière version du système permettrait de profiter d’améliorations significatives. Si les problèmes persistent, un redémarrage ou la fermeture d'applications inutiles peuvent aider à rétablir la fluidité du téléphone.

Un châssis en titane qui marque

Les utilisateurs d'iPhone 15 Pro et Pro Max ont signalé des problèmes liés au châssis en titane, notamment des marques de doigts et des imperfections visibles. Certains utilisateurs ont même constaté des rayures et des problèmes d'alignement d'écrans dès la sortie de la boîte. Les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max utilisent du titane, qui semble être plus sensible aux empreintes digitales que l'aluminium recyclé de l'iPhone 15. Malheureusement, pour ce problème, une mise à jour logicielle ne résoudra pas ce problème. Pour lutter contre les empreintes digitales, il est recommandé de nettoyer régulièrement le châssis avec un chiffon adapté.

Audio : Crépitements et Distorsions

Des problèmes audio ont été signalés par les utilisateurs d’iPhone 15 et toutes les versions semblent touchées. Il y aurait des soucis de distorsion ainsi que des crépitements, particulièrement lorsque le volume est élevé. C’est le haut-parleur supérieur qui semble être affecté. Il reste à déterminer s'il s'agit d'un problème matériel ou logiciel, mais les signes pointent vers un souci logiciel, car les utilisateurs rencontrent toujours le même problème après avoir pu procéder à un remplacement du matériel en question. Si vous êtes touchés par ce problème, assurez-vous d'utiliser la dernière version d'iOS. Si les crépitements persistent, essayez de nettoyer le haut-parleur ou de redémarrer l'appareil. Pour l'instant, il n'existe pas de solution à ce problème, mais ces astuces peuvent améliorer la qualité audio de votre iPhone 15.