Top 3 des forfaits mobile 40Go : des promos disponibles dès 7,99€ chez ces opérateurs virtuels

Vous êtes à la recherche d'un bon plan pour changer d'abonnement de téléphone mobile ? Alors, notre top 3 du jour devrait vous intéresser... Trois forfaits à prix cassés dès 7,99€ avec 40Go et sans engagement ; vous trouverez à coup sûr votre forfait idéal !

Un forfait 40Go à petit prix

Chez Lebara, vous pouvez en ce moment profiter d'une offre exclusive, valable pour toute nouvelle souscription. Il s'agit du forfait Mensuel 40Go à seulement 7,99€ par mois (tous les 30 jours). Ce forfait sans engagement vous fournit 40Go pour que vous puissiez surfer sur le net en toute tranquillité depuis la France métropolitaine et l'illimité pour appeler et envoyer vos SMS. Si vous voyagez à l'étranger, l'opérateur vous permet de disposer de 5Go utilisables depuis l'UE et les DOM.

Ce forfait pas cher s'appuie sur le premier réseau de France (selon le rapport de l'ARCEP - Agence de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse), à savoir le réseau Orange. Enfin, Lebara vous offre la carte SIM et 1Go le premier mois d'abonnement !

Un forfait flexible dès 8,99€

Si vous êtes à la recherche d'un abonnement mobile flexible, alors la Série Limitée Oxygène de Prixtel pourrait vous convenir. Neutre en CO2, ce forfait illimité vous propose de 40Go à 80Go dès 8,99€ par mois ! Ainsi, depuis la Métropole, vous pouvez varier votre consommation de data selon vos besoins et envies, mais aussi selon votre budget. Cela se présente comme suit :

jusqu'à 40Go : 8,99€/mois

de 40Go à 60Go : 10,99€/mois

de 60Go à 80Go : 12,99€/mois

Vous êtes amené à vous déplacer à l'étranger ? Pas de panique, ce forfait vous offre jusqu'à 15Go (inclus) dédiés à votre connexion web depuis les pays de l'UE et les DOM, de même que l'illimité pour communiquer sans compter ! Disponible sur le réseau SFR, la Série Limitée Oxygène est un forfait sans engagement, vous permettant de résilier votre abonnement à tout moment et sans frais.

Un forfait 40Go à prix cassé

Auchan Télécom met en avant une Série Limitée bénéficiant d'une remise mensuelle et sans condition de durée de 6€ sur le prix initial du forfait WOOT 40Go. Vous avez bien lu, ce forfait illimité - disponible sur le réseau Bouygues Telecom - passe de 14,99€ par mois à seulement 8,99€ par mois ! Cette promo sans engagement vous donne l'opportunité de réaliser une économie de 72€ sur votre budget annuel de téléphonie mobile, soit l'équivalent de 4 mois d'abonnement au tarif de base.

Vous profiterez de 40Go pour naviguer sur la toile en France métropolitaine et disposerez de 15Go lors de vos séjours au sein de l'Europe et des DOM. Bien entendu, vous pourrez également appeler et envoyer vos messages comme bon vous semble depuis la Métropole comme depuis les zones précitées grâce à l'illimité.