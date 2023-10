iPhone 15 : Pour l'anniversaire de Rue du Commerce profitez d'un prix incroyable sur l'iPhone 15 seulement aujourd'hui

Le tout dernier smartphone d'Apple est sorti il y a quelques semaines maintenant. L'iPhone 15 est tout simplement l'une des sorties les plus attendues de l'année, comme chaque fois que Apple sort son nouvel iPhone. On peut dire que l'attente a été justifiée, car l'iPhone 15 propose de très belles performances, digne d'un ultra haut de gamme. C'est sans véritable surprise que l’appareil du géant à la pomme fait déjà sensation. Autre événement du moment, Rue du Commerce fête son 24e anniversaire aujourd'hui ! Et pour l'occasion, il nous offre un iPhone 15 à 869 € au lieu de 969 € ! 100 € de réduction qui nous donne un peu l'impression que c'est aussi notre anniversaire.

Caractéristiques technique de l'iPhone 15

Écran : Super Retina XDR OLED 60 hz, de 6,1 pouces

Super Retina XDR OLED 60 hz, de 6,1 pouces Processeur : Puce Apple A16 Bionic

Puce Apple A16 Bionic RAM : 6 Go

: 6 Go Stockage interne : 128 Go

128 Go Objectif principal : 48 MP

48 MP Caméra avant : Capteur TrueDepth de 12 MP

L'iPhone 15 est plus puissant que l'iPhone 14 Pro Max. En soit, c'est un argument qui peut se tenir tout seul pour les connaisseurs avertis. Pour faire simple, le 14 Pro Max était la version la plus puissante proposée par Apple pour sa 14e génération, eh bien la 15e, qui comprend 4 nouveaux iPhone, est plus puissant dès son premier « palier » à savoir l'iPhone 15. Avec sa puce A16 Bionic made in Apple extrêmement puissante, son écran Super Retina XDR OLED, qui prend en charge le HDR avec son Extreme Dynamic Range, ou encore son appareil photo très performant... il est très clairement dans le haut du panier.

