Rétro Edition, une nouvelle version pour le Samsung Galaxy Z Flip5 ?

Alors que le Galaxy Z Flip5 est disponible depuis quelques mois maintenant, il semble que Samsung s'apprête à lancer une nouvelle édition ou du moins de nouveaux coloris pour son dernier mobile à clapet. Celle-ci porterait le nom de Galaxy Z Flip5 Retro Edition. Cette rumeur provient du site MSPowerUser qui a publié quelques images de ce téléphone pliable à venir, et à en juger par les apparences, il arbore une nouvelle couleur et une finition légèrement différente. Selon le rapport, le téléphone sera revêtu d'une couleur bleu pastel à l'arrière et d'une couleur argentée sur les côtés. L'arrière du téléphone afficherait une finition mate, tandis que ses bords sont en aluminium.

Une fiche technique identique

Le reste du téléphone ressemble beaucoup au Galaxy Z Flip5 qui est actuellement en vente. On y trouve un grand écran AMOLED de 3,4 pouces sur la face extérieure et un lecteur d'empreintes digitales installé sur le côté au niveau du bouton permettant de le mettre en veille. Le mobile est équipé d'un système de double caméra, ainsi que d'un port USB Type-C en bas.

En ce qui concerne les spécifications, on peut s'attendre à ce que le Galaxy Z Flip 5 Retro Edition conserve des caractéristiques similaires à celles du Galaxy Z Flip5, y compris le processeur Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy associé à 8 Go de RAM avec un espace de stockage de 256 Go. L’appareil serait alimenté par une batterie d’une capacité de 3 700 mAh.

Il n'est pas encore clair si cette version du Galaxy Z Flip5 serait commercialisée sur certains marchés ou si elle bénéficiera d'une sortie plus large à l'échelle mondiale. Cependant, il convient de noter que Samsung a déjà, par le passé, réservé certains coloris de ces smartphones à certains pays, ce qu’il pourrait donc reproduire avec ce modèle, afin de satisfaire des utilisateurs à la recherche de couleurs exclusives.

En attendant, vous pouvez lire notre test complet du smartphone pliant Samsung Galaxy Z Flip5.