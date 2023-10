Samsung Galaxy A54 5G : il est à seulement 1 € à l’achat grâce à ce forfait Bouygues Telecom

C’est l’un des 10 smartphones les plus vendus dans le monde cette année, et l’un de ceux qui offrent le meilleur rapport qualité/prix sur le marché aujourd’hui. Lui, c’est le Galaxy A54 5G de Samsung ! Un smartphone 5G très polyvalent que vous pouvez vous offrir dès maintenant pour presque rien grâce à une offre exceptionnelle de Bouygues Telecom.

Un Samsung Galaxy A54 5G à 1 € à l’achat ? Oui, c’est possible !

Proposé normalement à 539 € pour sa version avec 128 Go de mémoire interne, le Samsung Galaxy A54 5G est déjà, à ce prix, un très bon investissement au vu de ses solides performances et de ses différentes fonctionnalités. Mais avec Bouygues Telecom, vous n’aurez pas à dépenser autant pour vous offrir ce smartphone, et surtout pas au comptant !

L’opérateur vous propose en effet une solution « smartphone + forfait » mobile grâce à laquelle vous bénéficiez de plusieurs avantages directs :

Une grosse remise immédiate appliquée directement sur le Prix de vente conseillé : 296 € pour ce smartphone !

Une facilité de paiement du solde sur 24 mois ;

Grâce à ces avantages, vous payez seulement 51 € à l’achat, puis 24 mensualités de 8 €. Mais ce n’est pas tout, puisque vous pouvez aussi profiter d’une offre de remboursement de 50 € après l’achat. Votre Galaxy A54 5G (128 Go) vous revient alors à seulement 1 € à l’achat, puis 8 €/mois pendant 24 mois. C’est carrément donné !

Un maxi forfait pour profiter de votre Galaxy A54 5G à prix cassé

Le Galaxy A54 5G est un smartphone puissant et réactif compatible avec la dernière génération de réseau mobile. Il est donc parfait pour naviguer sur le web à très grande vitesse, pour streamer du contenu en toute fluidité ou encore pour jouer en réseau avec vos amis. Et pour tout cela, il vous faut absolument un bon forfait mobile pour ne pas vous retrouver à court de data au cours du mois.

C’est exactement ce que vous offre Bouygues Telecom à travers le forfait Avantages 200 Go qui est associé directement à votre nouveau smartphone dans le cadre de cette promo.

Ce forfait mobile inclut une enveloppe web de 200 Go utilisable sur l’ensemble du réseau 4G/5G de l’opérateur dans toute la France métropolitaine. Une bonne partie de cette enveloppe (100 Go) est utilisable chaque mois dans plusieurs pays et régions à l’étranger : DOM, Union Européenne, Suisse, Andorre, Chine, Israël, Canada, etc.

Et il n’y a pas que les datas dans ce forfait. Il donne également droit aux appels et SMS illimités en France, mais aussi vers les fixes de 120 pays, et les mobiles d’autres pays. Et comme pour Internet, les appels et SMS sont également offerts sans limite depuis de nombreuses destinations étrangères.

Enfin, Bouygues Telecom vous offre également avec ce forfait, un accès gratuit à Amazon Prime pendant 6 mois, avec Amazon Prime Music, Prime Video, Prime Gaming et Prime Reading inclus.

Prix du forfait 200 Go de Bouygues Telecom ? 31,99 €/mois pendant 6 mois puis 44,99 €/mois, avec un engagement sur 24 mois.

Ne perdez pas de temps ! Sautez dès maintenant sur cette opportunité !

