Samsung Galaxy A34 5G : nouvelle chute de prix sur ce smartphone qui atteint presque les 260 € sur Amazon !

Le Samsung Galaxy A34 5G est un smartphone de milieu de gamme très performant développé et commercialisé par le géant Samsung. En ce moment, vous pouvez le trouver sur Amazon à un prix qui défi toute concurrence.

Samsung développe chaque année de nouveaux smartphones pour toutes les gammes. Que ce soit de l'entrée de gamme au haut de gamme, il est possible de trouver d'excellents appareils du constructeur coréen Samsung qui n'ont comme différences que les usages pour lesquels ils sont développés. Le Samsung Galaxy A34 dans sa version 5G est pensé pour être accessible et polyvalent, mais avec des atouts pour les usages numériques plus poussés, comme la vidéo ou les jeux.

Fiche technique du Samsung Galaxy A34 5G

Écran : Super AMOLED 120 hz, de 6,6 pouces

Super AMOLED 120 hz, de 6,6 pouces Processeur : Mediatek Dimensity 1080

Mediatek Dimensity 1080 Mémoire RAM : 8 Go

8 Go Stockage interne : 128 Go, extensible via une carte microSD

128 Go, extensible via une carte microSD Caméra principale : 48 MP

48 MP Caméra frontale : 13 MP

13 MP Batterie : 5000 mAh avec charge rapide

Le Samsung Galaxy A34 5G est peut-être un appareil de milieu de gamme, mais il affiche une fiche technique qui fait beaucoup plus qu'être convaincante. Avec un écran Amoled, 8Go de Ram, une batterie à 5000 mAh et un appareil photo poussé, il est excellent ! Tout simplement. Si vous recherchez un appareil pas cher, mais qui est à la hauteur des nouveaux usages en 2023, le A34 est typiquement ce qu'il vous faut comme smartphone.

Le Samsung Galaxy A34 5G est proposé à petit prix

Pour seulement 263 €, vous pouvez vous le procurer sur Amazon ! Le Samsung Galaxy A34 5G étant proposé plutôt à 389 € par Samsung, on peut dire que la différence est très intéressante.