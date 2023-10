Duel de forfaits mobile à moins de 6€ : lequel de ces forfaits illimités 5Go allez-vous choisir ?

Deux forfaits illimités à prix mini

Parce que nous savons comme il peut être difficile de s'y retrouver parmi tous les forfaits en promo lorsque l'on recherche un abonnement adapté à nos besoins et à notre budget, nous avons sélectionné pour vous deux forfaits illimités et sans engagement dès 4,99€ par mois. Vous pourrez résilier votre abonnement mobile dès que vous le souhaitez et sans frais à votre charge, vous donnant ainsi la liberté de changer d'offre à tout moment pour vous adapter au mieux à vos envies et besoins.

Ces forfaits économiques sont proposés par YouPrice et Auchan Télécom et vous permettent de disposer de 5Go depuis la France métropolitaine, mais aussi depuis les pays de l'Union européenne et les départements d'outre-mer. Avec l'un comme l'autre de ces forfaits, vous pourrez communiquer à votre guise depuis l'ensemble des destinations précitées grâce à l'illimité !

Quel forfait en promo choisir ?

Le forfait de YouPrice est ajustable (de 5Go à 10Go), c'est-à-dire qu'il se compose de trois paliers data auxquels est attribué un tarif. Vous pouvez ainsi varier votre consommation de gigas à votre convenance d'un mois à l'autre, sans mauvaise surprise du côté des finances ! L'offre Le Mini est disponible sur deux réseaux, que vous pourrez sélectionner selon votre zone géographique d'habitation : Orange ou SFR. En optant pour ce dernier, vous paierez la somme de 4,99€ par mois pour profiter de 5Go. Sur le réseau Orange, vous bénéficierez de 1€ de remise sur le tarif de votre abonnement les deux premiers mois d'abonnement (quel que soit le palier data). Autrement dit, le forfait Le Mini vous coûtera 4,99€ par mois pendant 2 mois puis 5,99€ par mois pour disposer de 5Go. Vous vous acquitterez de 10€ pour la carte SIM, correspondant aux frais d'activation, mais la livraison vous sera offerte.

Chez Auchan Télécom, le prix de son forfait illimité 5Go est en promo sans condition de durée : 5,99€ par mois au lieu de 9,99€ par mois. Cette exclusivité web vous permet d'économiser jusqu'à 48€ par an, soit l'équivalent de 4 mois de forfait au tarif de base ! En plus, en ce moment et pour toute souscription, la carte SIM est à seulement 1€ et aucun frais de livraison ne vous sera facturé.

Seul le forfait Le Mini est éligible à l'option 5G. Celle-ci vous coûtera 5€ par mois en supplément.