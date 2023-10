Profiter d'un forfait illimité dès 4,99€ par mois, c'est possible chez cet opérateur bien connu !

Si vous êtes à la recherche d'un forfait illimité qui n'explosera pas votre budget de téléphonie mobile, vous êtes au bon endroit ! On vous détaille dans cet article les forfaits illimités à découvrir chez cet opérateur bien connu pour ses offres mobile à prix cassé, Free Mobile !

Le forfait illimité à prix mini

Free Mobile permet à tout un chacun de trouver son compte en termes d'abonnement mobile au regard de sa large gamme de forfaits Free sans engagement. Pour les plus petits budgets, le fameux forfait 2€ est toujours disponible. Mais pour profiter de l'illimité, il vous propose de souscrire à l'option Booster 1Go à 2,99€ par mois, ce qui vous fera un abonnement illimité au prix de 4,99€ par mois.

Initialement à 2€ par mois - gratuit pour les abonnés Freebox -, cette option vous permet de bénéficier de l'illimité pour communiquer comme bon vous semble depuis l'Europe (DOM et Métropole inclus) au lieu d'être limité à 2 heures d'appels. Il vous fournit en plus 1Go utilisable partout en Europe, ce qui est davantage que les 50Mo prévus par l'offre 2€.

La Série Free 120Go

Si vous préférez disposer de plus data pour surfer sur le net en toute sérénité, alors la Série Free est une bonne option. Celle-ci est valable la première année de votre abonnement avant d'évoluer automatiquement vers le forfait Free 5G. Cette série Free vous coûtera la somme de 12,99€ par mois et vous fera bénéficier de 120Go en France métropolitaine. Lorsque vous voyagez à travers l'Europe et les DOM, vous pourrez profiter d'une enveloppe data de 18Go pour rester connecté même à l'étranger !

Vous aurez la possibilité d'appeler et d'envoyer vos SMS/MMS sans compter grâce à l'illimité aussi bien depuis la Métropole que depuis les pays de l'UE et les DOM.

Le nouveau forfait Free 5G dès 9,99€

Avec le forfait Free 5G, vous pouvez bénéficier de la data illimitée ! Vous ne rêvez pas, mais pour cela, il vous faut être client Freebox et Freebox Pop. Dans le premier cas, vous vous acquitterez de 9,99€ par mois tandis que dans le second cas, vous devrez verser 15,99€ par mois.

Pour les non-abonnés, le tarif du forfait Free 5G s'élève à 19,99€ par mois. Vous profiterez alors de 250Go en 5G en France métropolitaine et pourrez vous connecter à hauteur de 35Go dans près de 100 destinations à travers le globe.

Il en va de même pour les communications puisque l'illimité sera de mise depuis la Métropole vers de nombreuses zones internationales. Un peu partout dans le monde, vous aurez d'ailleurs l'opportunité d'apprécier cet avantage, n'hésitez pas à vous renseigner plus amplement lors de votre souscription à cet abonnement illimité.