Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus : Ne faites pas cette erreur et économisez presque 200€ sur l'achat de cet excellent rapport-qualité prix !

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus est un excellent rapport qualité-prix encore plus actuellement avec les réductions que l'on trouve. Mais il faut avoir l'oeil ! Certains sites, n'ont pas encore baissés les prix de ce smartphone, tandis que d'autres le propose à prix cassé, faites le bon choix grâce à Les Mobiles et économisez près de 200€ grâce à cette promotion !

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus est un smartphone milieu de gamme sorti en Mars 2023. Il s'agit tout simplement d'un des meilleurs rapport qualité-prix de l'année qui concurrence directement le Samsung Galaxy A54 ou encore le Pixel 7a de Google. Son écran AMOLED de 6,67 pouces est d'une excellente qualité pour son prix de sortie, sa puce est puissante et son capteur 200 Mpx sont de véritables atouts pour un smartphone sorti à 499€. C'est d'ailleurs son prix sur certains sites marchands encore actuellement ! Mais Cdiscount casse son prix actuellement et le passe à seulement 315€ ! Une excellente réduction pour un smartphone qui est plus performant que des smartphones haut de gamme sur certains points. Alors ne faites pas l'erreur que certains font en ne comparant pas les offres et choisissez la bonne offre pour vous offrir le meilleur rapport qualité-prix de Xiaomi actuellement !

Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus : Fiche technique

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz

: AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz Processeur : Chipset MediaTek Dimensity 1080

: Chipset MediaTek Dimensity 1080 RAM : 8 Go de mémoire vive extensibles

: 8 Go de mémoire vive extensibles Stockage : 256 Go de stockage interne non extensibles

: 256 Go de stockage interne non extensibles Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels Appareil photo avan t : Capteur frontal 16 mégapixels

t : Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh compatible charge 120 watts

Pour rentrer vraiment dans le détail, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus est véritablement un smartphone complet comme le prouve sa fiche technique. Ses principaux atouts sont : son capteur photo de 200 mpx, sa batterie impressionnante et ses bonnes performances globales. Vous serez impressionnés par son écran qui est semblable aux meilleurs smartphones de Xiaomi également.

Promo Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus : Cdiscount casse son prix alors que d'autres le propose encore à son prix maximum

Profitez vite de la promo Cdiscount qui passe le prix du Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus de 499€ à seulement 315€ ! Un très bon prix pour ce smartphone qui possède de très belles qualités. Ne faites pas l'erreur de surpayer ce smartphone alors qu'il est disponible à son prix le plus bas en ce moment !