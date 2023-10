Coriolis vs NRJ Mobile : pour quel forfait mobile 5G 200Go à prix cassé allez-vous craquer ?

Envie de faire le plein de data sans vous ruiner ? Bonne nouvelle, notre duel du jour oppose deux forfaits 5G avec 200Go en promo ! Découvrez ces offres sans engagement et faites votre choix sans plus attendre !

Des forfaits 5G avec un max de data

Si vous êtes à la recherche d'un forfait avec un maximum de data, 5G incluse, vous êtes au bon endroit ! On vous présente aujourd'hui deux forfaits 5G mis en avant par les opérateurs Coriolis et NRJ Mobile. Ces forfaits sans engagement vous laissent la liberté d'adapter à tout moment votre abonnement mobile à vos besoins et votre budget.

L'un comme l'autre de ces forfaits vous permettront de profiter de 200Go en 5G/4G pour surfer sur le net en toute sérénité depuis la France métropolitaine et de bénéficier d'un tarif préférentiel.

En effet, le forfait Woot de NRJ Mobile vous fait profiter d'une remise mensuelle de 2€ sans limitation de durée ! Ainsi, son forfait 5G est au prix de 17,99€ par mois au lieu de 19,90€. Le forfait Le Premium de Coriolis coûtera également la somme de 17,99€ par mois.

Le forfait Woot ou le forfait Le Premium ?

Voici les critères que nous avons sélectionnés pour vous aider à faire votre choix parmi ces deux forfaits en promo :

La data à l'étranger : à 1Go près, c'est le forfait Woot qui est plus avantageux. En effet, il vous fournit 19Go pour votre connexion web depuis l'UE et les DOM contre 18Go dispensés par l'offre Le Premium.

Le réseau : ce critère dépend de votre zone géographique d'habitation. Le forfait Woot s'appuie sur le réseau Bouygues Telecom. Le forfait Le Premium utilise le réseau SFR.

L'illimité : les deux forfaits 5G présentés dans ce duel sont éligibles à l'illimité pour communiquer sans compter aussi bien depuis la Métropole que depuis l'étranger (UE/DOM).

Des avantages ? En souscrivant au forfait Woot de NRJ Mobile, vous pouvez profiter de la carte SIM à seulement 1€. Celle-ci sera facturée à 10€ si vous optez pour le forfait Le Premium de Coriolis.