Duel de forfaits pas chers disponibles sur le réseau Orange avec 20Go !

Un forfait à prix cassé sur le réseau Orange

Parce qu'il n'est pas toujours aisé de choisir le forfait qui convient le mieux parmi la multitude d'offres disponibles sur le marché de la téléphonie mobile, nous vous proposons pour ce début de semaine un duel de forfaits pas chers qui s'appuient sur le réseau Orange. Ce réseau se révèle être le premier réseau de France selon l'enquête récemment publiée par l'ARCEP. En optant pour un abonnement mobile sur ce réseau, vous vous assurez ainsi une utilisation optimale des garanties de votre forfait partout en France.

L'un comme l'autre des forfaits que nous avons sélectionnés pour vous - proposés par les opérateurs Lebara et SOSH - sont sans engagement afin que vous puissiez résilier à tout moment et sans frais votre abonnement. De même, vous bénéficierez de 20Go pour surfer sur le web depuis la France métropolitaine.

La série limitée SOSH ou le forfait Lebara Mobile ?

Voici les critères qui peuvent faire pencher la balance vers l'un ou l'autre de ces forfaits sans engagement, selon vos besoins et votre budget :

Le prix : le forfait Mensuel de Lebara est plus économique que la série limitée de SOSH. Ce premier coûte la somme de 5,99€ par mois* tandis que la seconde est au prix de 9,99€ par mois.

La data à l'étranger : la série limitée SOSH est plus avantageuse, car elle vous permettra de rester connecté à hauteur de 15Go lors de vos séjours au sein de l'Union européenne et des DOM ! Le forfait Mensuel vous fournit quant à lui 5Go utilisables depuis ces destinations.

L'illimité : la série limitée SOSH vous propose l'illimité pour communiquer aussi bien depuis la Métropole que depuis les DOM et plus largement dans l'UE. Avec le forfait Mensuel, vous pourrez appeler et envoyer vos SMS sans compter seulement depuis la Métropole.

Les avantages : chez SOSH, si vous avez des proches résidant dans les DOM, sachez que l'illimité s'applique également pour vos communications émises depuis la Métropole vers ces zones. Chez Lebara, la carte SIM vous est offerte ainsi que 1Go le premier mois de votre abonnement.

*renouvellement de votre abonnement mobile tous les 30 jours