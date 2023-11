Ne ratez pas les promos B&You de Bouygues Telecom : votre forfait mobile de 1Go à 200Go dès 4,99€ !

Vous êtes à la recherche d'un bon plan pour changer de forfait mobile ? Alors, notre zoom du jour devrait vous intéresser... On vous présente les promos à ne pas rater chez cet opérateur bien connu avec des forfaits illimités et sans engagement dès 4,99€ par mois, profitez-en pour vous faire plaisir !

Des forfaits mobiles sans engagement

L'opérateur Bouygues Telecom met à disposition en ce moment quatre forfaits sans engagement. Vous pouvez ainsi garder la liberté de changer ou de modifier votre abonnement mobile dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à débourser. Ces forfaits B&You profitent d'un tarif préférentiel et pour toute souscription, l'opérateur vous permet de payer la carte SIM 1€ seulement !

Ces offres mobile vous offrent de 1Go à 200Go de data en France métropolitaine et vous permettent de souscrire à l'option 5G pour surfer sur le net à toute vitesse. Cette option vous coûtera la somme supplémentaire de 3€ chaque mois. Sachez qu'elle est également sans engagement ; vous pouvez ainsi l'activer ou la résilier selon vos besoins du moment et votre budget.

Il existe également l'option B.tv illimité pour profiter de 70 chaînes TV sur votre téléphone mobile au prix de 6€ par mois ou encore l'option Assistance + avec traitement prioritaire de vos demandes. Ce pack de trois options (il inclut le réseau 5G) bénéficie d'une promotion : 4€ au lieu de 9€ ! Il s'agit du Service Max pour lequel vous pourrez opter lors de votre souscription à l'un de ces quatre abonnements.

De 1Go à 200Go dès 4,99€

Pour les plus petits budgets, deux forfaits passent sous le seuil des 10€ : le forfait B&You 1Go à 4,99€ par mois et le forfait B&You 20Go à 9,99€ par mois. La première offre vous permet de disposer de 1Go utilisable aussi bien en France métropolitaine qu'en Europe. La seconde vous propose 20Go pour surfer sur le net en Métropole. Si vous partez en voyage au sein de l'Europe et des DOM, vous disposerez de 14Go.

Si vous souhaitez profiter d'un maximum de data, vous pouvez opter pour le forfait 100Go à 13,99€ par mois ou bien pour l'offre 200Go à 17,99€ par mois. Avec le premier abonnement, l'opérateur vous fournit 100Go en France métropolitaine, dont 20Go utilisables depuis l'Europe et les DOM. Avec la seconde offre B&You, vous pourrez naviguer sur la toile à hauteur de 200Go en Métropole et profiter de 25Go lors de vos séjours à l'étranger (UE/DOM).

Ces quatre forfaits en promo vous permettent de communiquer sans compter partout au sein de l'Union européenne (DOM et Métropole inclus), et ce, grâce à l'illimité !