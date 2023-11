Votre forfait mobile avec 100Go de data à prix tout doux : RED vs B&You !

Un max de data à prix cassé

Les opérateurs Bouygues Telecom et RED by SFR proposent tous deux un forfait sans engagement avec 100Go de data au prix de 13,99€ par mois. Non seulement vous pourrez surfer sur le net en toute sérénité depuis la France métropolitaine, mais vous aurez en plus la possibilité de résilier à tout moment et sans frais l'un ou l'autre de ces abonnements mobile.

Ces forfaits illimités sont disponibles pour toute nouvelle souscription et vous permettront de communiquer sans compter aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis les pays de l'Union européenne ainsi que les départements d'outre-mer.

Ces deux offres sont par ailleurs éligibles à l'option 5G. Ainsi, profitez de la vitesse 5G afin d'assurer une fluidité de navigation dans les zones compatibles pour 3€ supplémentaires chaque mois.

Quel forfait choisir : RED ou B&You ?

Si le tarif et certaines garanties sont identiques chez ces deux forfaits économiques, quelques critères peuvent changer la donne. Voici notre sélection :

La data à l'étranger : c'est la série spéciale B&You qui est plus avantageuse de 1Go. En effet, elle propose 20Go utilisables depuis l'UE et les DOM contre 19Go fournis par le forfait RED 100Go.

Les options : RED by SFR propose une option spéciale International à 5€/mois. Celle-ci offre la possibilité de surfer sur le net à hauteur de 30Go depuis l'UE et les DOM, dont 20Go depuis la Suisse, Andorre, les États-Unis et le Canada. Bouygues Telecom vous permet de profiter du Service Max à 4€/mois (au lieu 9€/mois) qui inclut : réseau 5G, B.tv illimité et Assistance +.

Les avantages financiers : en souscrivant à l'offre B&You, vous paierez votre carte SIM seulement 1€ contre 10€ chez RED by SFR.

Le réseau mobile : ce critère peut être pris en compte selon votre zone géographique d'habitation. Le forfait B&You s'appuie sur le réseau Bouygues Telecom. Le forfait RED utilise le réseau SFR.