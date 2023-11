Le design du Red Magic 9 Pro dévoilé avant sa présentation officielle et quelques détails sur sa fiche technique

La marque Red Magic, spécialisée dans la conception de smartphones gaming, mais également d’accessoires pour les jeux vidéo sur PC (moniteur, clavier, souris et écouteurs sans fil) a récemment officialisé le fait que la présentation de la prochaine série de mobiles Red Magic 9 aura lieu le 23 novembre, en Chine. L’annonce a été publiée sur les réseaux sociaux chinois avec une affiche et indiquant que le nouveau smartphone aurait des améliorations significatives en termes de conception, mais également de performances, d’autonomie et de qualité d’écran. L’affiche ne montre toutefois pas le mobile en question.

C’était sans compter sur le nouveau teasing proposé par Nubia. En effet, la société a publié une nouvelle image montrant, cette fois-ci, le téléphone de profil.

Un smartphone totalement plat à l’avant et à l’arrière

On peut voir sur la page publiée que le smartphone Red Magic 9 Pro sera, comme son prédécesseur, proposé sous une forme particulièrement rectangulaire avec des profils plats. On peut également observer les orifices sur le côté qui permettent de laisser s’échapper l’air chaud produit par les composants internes de l’appareil et qui devrait être poussé par un ventilateur. Il faut également remarquer qu’on ne voit aucune bosse pour les capteurs photo, ce qui est particulièrement intrigant. Il est donc totalement plat à l’avant, mais également à l’arrière.

Maintenant, le téléphone se montre un peu plus pour ne pas dire totalement. En effet, plusieurs visuels ont été publiés sur le réseau social chinois Weibo montrant les trois déclinaisons du Red Magic 9 Pro. On peut y voir le dos du smartphone qui, effectivement, dispose de capteurs complètement intégrés dans le châssis de l’appareil ne dépassant pas du tout à l’arrière. Le smartphone aurait un profil de 8,9 mm, comme le Red Magic 8 Pro. On peut remarquer que l’esthétisme des précédents modèles est globalement conservé avec un côté particulièrement racé, pour le gaming et offrir une excellente prise en main.

Un écran avec une caméra dessous

Le Red Magic 9 Pro embarquera trois capteurs photo, mais les deux principaux sont alignés verticalement se prolongeant avec, ce qui semble être, le ventilateur. Le troisième capteur est placé dans l’alignement du flash, légèrement sur la droite des deux autres. On peut également voir sur le profil le bouton qui permet de déclencher le mode Jeu avec toutes les optimisations nécessaires pour une jouabilité sans faille. En outre, on peut aussi constater que l’écran, à l’avant, n’est pas défiguré par un poinçon ou une encoche puisque la série Red Magic est l’une des seules au monde à intégrer un capteur sous l’écran, quasiment invisible. Cela permet d’offrir un affichage sans aucune gêne.

Le prochain smartphone gaming Red Magic 9 Pro sera doté du chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 offrant des performances parmi les meilleures du marché. Certaines rumeurs laissent entendre que le mobile pourrait également avoir 16 Go de mémoire vive. Enfin, dernier détail avant la révélation officielle qui aura donc lieu le 23 novembre, le smartphone serait doté d’une batterie qui aurait une capacité de 6000 mAh et qui supporterait la charge à 80 watts pour un chargement rapide. Il ne reste plus que quelques jours pour tout savoir des caractéristiques techniques du Red Magic 9 Pro et peut-être également d’une version classique.