Samsung Galaxy S24, le point sur les dernières rumeurs avant sa présentation officielle

Il semblerait que Samsung envisage de présenter sa prochaine série de smartphones Galaxy S24 Series au début de l’année prochaine. De nombreuses rumeurs se font entendre concernant les caractéristiques techniques des trois appareils puisqu’elle comprendrait la version classique, une finition Plus et une autre plus haut de gamme, Ultra. Voici un résumé des caractéristiques techniques et physiques attendues pour le Galaxy S24 de Samsung.

Commençons par les détails physiques du Samsung Galaxy S24. Selon les rumeurs les plus sérieuses, il semblerait que le téléphone profite de profils plus plats que son prédécesseur. Certains disent même qu’il ressemblera beaucoup à un iPhone de dernière génération. Plusieurs visuels sont sortis ici ou là pour montrer les contours de l’appareil. Vous pouvez les voir dans cet article.

Quelles caractéristiques techniques pour le Samsung Galaxy S24 ?

Concernant la fiche technique du Galaxy S24 de Samsung, là aussi, à peu près tout le monde s’accorde à dire que le téléphone sera disponible avec une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 sur les marchés asiatiques et américains et proposé avec un processeur Samsung Exynos 2400 pour l’Europe. Pour le chipset de Qualcomm, il s’agirait, comme pour l’actuel Galaxy S23, d’une version optimisée spécialement développée qui porterait le nom de Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy. Il y aurait 8 ou 12 Go de mémoire vive et des espaces de stockage de 256 ou 512 Go, selon la configuration choisie. Il ne serait toujours pas possible d’insérer une carte mémoire pour avoir plus de capacité d’enregistrement. L’appareil fonctionnerait grâce à une batterie qui aurait une capacité de 4000 mAh.

Le Samsung Galaxy S24 est pressenti avec un écran AMOLED d’une diagonale de 6,2 pouces, totalement plat qui afficherait une définition de 1080x2400 pixels à quelques pixels près. Il pourrait proposer un pic de luminosité maximal de 2500 cd/m², ce qui en ferait l’un des plus lumineux du marché. Il serait doté d’une configuration de capteurs photo de 50+12+10 mégapixels à l’arrière. Il serait compatible 5G et Wi-Fi 6 avec la capacité de capter les objets connectés situés à proximité via la technologie UWB (Ultra Wide Band). Le Galaxy S24 serait animé par Android 14 avec une surcouche logicielle One UI 6.1 développée par Samsung avec des fonctionnalités d’intelligence artificielle intégrées.

Toutes ses rumeurs, aussi sérieuses soient-elles, n’ont pas été confirmées par Samsung. Il convient donc de les prendre avec les précautions d’usage en attendant la présentation officielle du téléphone par la marque sud-coréenne qui pourrait avoir lieu courant janvier 2024. La date du 17 janvier est même avancée par certains.