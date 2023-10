Les trois Samsung Galaxy S24 auraient les mêmes caractéristiques techniques mis à part leur taille

Une nouvelle fuite vient de faire surface concernant les prochains smartphones Samsung Galaxy S24. Il semblerait que tous les modèles, standard, Plus et Ultra profitent des technologies les plus récentes et les plus avancées sur tous plutôt que de tout miser sur la version Ultra.

Comme beaucoup de smartphones, les prochains Galaxy S24 font l’objet de rumeurs. La dernière en date est jugée assez crédible au regard des révélations qui se sont avérées exactes de son auteur. Ainsi, @Tech_Reve a publié un message sur le réseaux social X (anciennement Twitter) mentionnant des informations qui proviendrait du fabricant de panneaux AMOLED pour les smartphones, Samsung Display. Selon l’intéressé, le géant sud-coréen aurait décidé d'intégrer sa technologie la plus récente dans les trois modèles, et non plus seulement dans l'Ultra, comme c'était le cas les années précédentes.

Les Galaxy S24, tous dotés d’un écran AMOLED M13 de Samsung Display à forte luminosité

Les trois modèles téléphones Samsung seraient dotés d'écrans LTPO M13 offrant une luminosité maximale de 2 500 cd/m². Jusqu'à présent, seuls les membres de la gamme Ultra bénéficiaient de panneaux LTPO et étaient capables d'atteindre une luminosité plus élevée. Rappelons que la technologie LTPO permet de pouvoir faire varier la fréquence de rafraîchissement de manière dynamique en prenant en compte l’application en cours d’utilisation pour trouver le meilleur compromis entre fluidité de l’affichage et consommation d’énergie.

Si cela est vrai, la seule différence entre les prochaines générations de Galaxy S24 se situerait au niveau de la taille et de la définition de l'écran. Le Galaxy S24 Ultra devrait être doté d'un écran de 6,8 pouces avec une définition de 1440x3200 pixels avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le Galaxy S24+ serait équipé d'un écran de 6,7 pouces avec une définition de 1440x2560 pixels, tandis que le Galaxy S24 pourrait présenter un écran de 6,2 pouces avec une définition de 1080x2400 pixels.

En outre, cela signifierait que la fréquence de rafraîchissement variable sera enfin disponible sur les modèles non Ultra. La valeur impressionnante de 2 500 cd/m² de luminosité maximale fait probablement référence à la capacité des panneaux à augmenter la luminosité lors de la lecture de contenu compatible HDR. Cette évolution est la bienvenue, car les Galaxy S24 et S24 Plus sont toujours considé.rés comme des téléphones haut de gamme. Par conséquent, offrir le meilleur de ce que Samsung peut produire a tout son sens. Rappelons que la prochaine série phare de Samsung devrait être lancée en début d'année prochaine.