Les futurs Galaxy S24 de Samsung auront des Soc Qualcomm et Exynos, cela dépendra du marché

Samsung a présenté ses smartphones haut de gamme Galaxy S23 en tout début d’année. Ils sont dotés de la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy qui est une version spéciale du chipset, optimisé avec une fréquence d’horloge plus élevée que la version classique permettant d’obtenir de meilleures performances. Or, il semblerait que les Galaxy S24 suivent la même logique que les séries antérieures. En effet, celles-ci étaient divisées en deux segments. L’une embarquait un processeur Qualcomm alors qu’une autre, prévue notamment pour les marchés européens fonctionnait grâce à une puce Samsung Exynos. Plusieurs rumeurs ont récemment suggéré que le géant sud-coréen proposerait bien certains modèles de Galaxy S24 avec des processeurs Exynos.

Un chipset Samsung Exynos 2400 pour certains marchés

Il semblerait que cela soit un chipset Samsung Exynos 2400 qui soit envisagé. Il serait proposé sur les Galaxy S24, Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra et notamment dans les régions hors États-Unis. Selon @Tech_Reve, Samsung intègrerait l’Exynos 2400 pour les Galaxy S24 en Europe ainsi qu’en Asie du Sud-Est. Les marchés américains profiteraient des Galaxy S24 avec le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Jusqu’ici les puces Snapdragon ont toujours proposé des performances supérieures aux chipset Exynos de Samsung, notamment en termes d’efficacité énergétique et de performances graphiques.

Toujours d’après @Tech_Reve, tous les modèles de Galaxy S24, donc le Galaxy S24+ et le Galaxy S24 Ultra seraient concernés par cette segmentation de marché. Certaines rumeurs avaient laissé entendre, un peu plus tôt que seulement les Galaxy S24 auraient des chipset Exynos, laissant quelques espoirs pour les versions plus haut de gamme.

À l’heure de l’écriture de ces lignes, il n’y a aucun preuve solide qui permette de confirmer les dires de @Tech_Reve, signifiant qu’il faut prendre cette rumeur avec les pincettes de rigueur. Toutefois, il semble crédible car, comme expliqué plus haut, Samsung a déjà appliqué cette stratégie pour les précédentes séries de ces mobiles haut de gamme. Il faut donc patienter encore avant d’avoir la confirmation de ces dires ou espérer que l’Exynos 2400 arrivera à proposer des performances aussi élevées que le chipset Qualcomm.