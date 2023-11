Profitez de ces forfaits mobile disponibles sur le réseau Orange, sans engagement et à prix doux !

Les forfaits à prix mini

L'opérateur Lebara met en avant une gamme de quatre forfaits avec de 20Go à 130Go de data, bénéficiant chacun d'un tarif préférentiel et renouvelable automatiquement tous les 30 jours. Ces forfaits sans engagement vous laisseront libre de pouvoir changer ou résilier votre abonnement mobile à tout moment et sans frais à débourser, afin de rester au plus près de vos besoins et de votre budget de téléphonie.

En plus, en ce moment, vous pouvez profiter d'avantages économiques tels que la carte SIM et la livraison gratuites, valables pour toute souscription à l'une ou l'autre de ces offres exclusives réservées aux nouveaux abonnés.

Les forfaits les moins chers de cette gamme sont le forfait Mensuel 20Go à 5,99€ par mois et le forfait 40Go à 7,99€ par mois. Le premier vous permet de disposer de 20Go en France métropolitaine tandis que le second double votre enveloppe data en vous faisant bénéficier de 40Go. Vous pourrez également apprécier l'illimité pour vos appels et vos SMS émis depuis cette destination. Vous pourrez en outre rester connecté lorsque vous vous déplacez à travers l'Union européenne grâce aux 5Go dédiés à votre itinérance.

Plus de data à prix cassé

Pour les plus gourmands en data, l'opérateur prévoit deux forfaits à prix doux malgré leur enveloppe data plus élevée ! Vous pouvez ainsi opter pour le forfait Mensuel 80Go qui vous coûtera 9,99€ par mois. Vous pourrez alors vous connecter à hauteur de 80Go en France métropolitaine et profiter de 5Go lors de vos séjours à l'étranger (UE/DOM).

Si vous souhaitez un maximum de data, le forfait Mensuel 130Go devrait mieux vous convenir. Au prix de 13,99€ par mois, vous bénéficierez de 130Go dédiés à votre navigation Internet en France métropolitaine. 7Go vous sont proposés afin que vous puissiez partir en toute tranquillité partout au sein de l'Union européenne ou encore dans les DOM.

Quel que soit le forfait sans engagement que vous choisirez, vous pourrez profiter des appels et SMS illimités en France métropolitaine.

Notez enfin que ces forfaits économiques s'appuient sur le réseau Orange, meilleur réseau de France selon la dernière enquête de l'ARCEP.