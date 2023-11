iPhone 15 : il est à 40 € seulement du prix de l'iPhone 14 grâce à cette promo Black Friday, mais uniquement ce matin !

L'iPhone 15 est disponible en ce moment à 760 €, soit avec une réduction de 210 € sur son prix constructeur, mais en plus avec la possibilité de l'obtenir avec un coupon de remise immédiate de 40 €. Cela le fait passer à 720 €, il n'y a donc qu'une différence de 40 € entre l'iPhone 14 proposé par Rakuten et lui.

Caractéristiques techniques de l'iPhone 15

Écran : Super Retina XDR OLED 60 hz, de 6,1 pouces

Super Retina XDR OLED 60 hz, de 6,1 pouces Processeur : Puce Apple A16 Bionic

Puce Apple A16 Bionic RAM : 6 Go

: 6 Go Stockage interne : 128 Go

128 Go Objectif principal : 48 MP

48 MP Caméra avant : Capteur TrueDepth de 12 MP

Capteur TrueDepth de 12 MP Batterie : 3877 mAh

L'iPhone 15 est indéniablement un très bon appareil. Comme souvent, une fiche technique seule n'est pas toujours parlante, car si sur le papier, il n'est pas très facile de comprendre ce que représentent les différentes caractéristiques une fois en pratique, il peut encore être plus difficile de le voir avec une fiche d'iPhone. En effet, les smartphones d'Apple ont tendance à très bien cacher leur jeu, car là où ils brillent et devancent de loin leurs concurrents, c'est en termes d'optimisation, grâce à des composants de grande qualité et à une puce SoC Apple A16 Bionic très puissante.

L'iPhone 15 se rapproche du prix du 14 pour le Black Friday chez Rakuten

Rakuten nous propose en ce moment, l'iPhone 15 à 759 €, ce qui fait une réduction d'environ 210 € sur son prix constructeur. Mais en plus, Rakuten propose 40 € de remise avec son coupon dont le code est BLACK40. Il s'agit d'une version importée compatible avec le réseau français et qui détient une garantie de 2 ans.