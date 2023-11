Derniers jours pour profiter des promos Black Friday : obtenez votre forfait mobile 5G avec 120Go ou 150Go dès 9.99€

Vous n'aviez pas vu passer les promos Black Friday de Lyca Mobile ? Il vous reste encore aujourd'hui et demain pour profiter de ces offres exceptionnelles et ainsi obtenir un nouveau forfait mobile avec 120Go ou 150Go de 5G à prix cassé ; c'est le moment de vous faire plaisir ! On vous dit tout dans cet article !

Les promos Black Friday

L'opérateur Lyca Mobile a lancé à l'occasion du Black Friday deux nouvelles offres promotionnelles vous permettant de profiter d'un forfait avec un max de data à moins de 12€. En plus de ces tarifs attractifs, l'opérateur a fait le choix d'inclure gratuitement la 5G pour que vous puissiez pleinement jouir des garanties de votre abonnement mobile, et ce, aussi bien avec le forfait 120Go qu'avec le forfait 150Go.

Avant de vous les présenter plus en détail, nous vous précisons quelques éléments. Tout d'abord, sachez que les forfaits de Lyca Mobile s'appuient sur le réseau Bouygues Telecom et que ces derniers se renouvellent automatiquement tous les 30 jours et non tous les mois calendaires comme c'est souvent le cas. Par ailleurs, ces deux forfaits sans engagement vous laisseront la possibilité de résilier votre abonnement à tout moment et sans frais à prévoir.

Notez enfin que les offres 120Go et 150Go sont réservées aux nouvelles souscriptions et sont encore valables jusqu'à demain soir, 23h59 !

Un max de data avec la 5G dès 9,99€

Si vous ne souhaitez pas dépasser le seuil des 10€ par mois tout en profitant d'un max de data, vous pouvez opter pour le forfait 120Go à 9,99€ tous les 30 jours. Avec ce forfait économique, vous pourrez ainsi surfer sur le net à hauteur de 120Go en 5G/4G depuis la France métropolitaine ainsi qu'appeler et envoyer vos SMS sans compter grâce à l'illimité. Lorsque vous vous déplacez à travers l'Union européenne et les départements d'outre-mer, l’opérateur prévoit une enveloppe data de 9,25Go afin d'assurer votre itinérance.

Pour encore plus de gigas, le forfait 150Go devrait vous convenir ! À 11,99€ tous les 30 jours, vous disposerez de 150Go de 5G en France métropolitaine et également des appels et SMS illimités depuis cette zone. Si vous êtes amené à voyager à l'étranger, ce forfait vous permet aussi de rester connecté grâce aux 12,05Go prévu par votre abonnement mobile, utilisables depuis l'UE et les DOM.