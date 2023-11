Xiaomi Poco X5 : cet excellent smartphone passe sous la barre des 200 € sur Amazon

Le Xiaomi Poco X5 se démarque avec son prix abordable et à ses composants de haute qualité, offrant une expérience moderne et multimédia complète. Que ce soit pour le jeu, le streaming ou la communication, ce Poco répond à tous les besoins. Actuellement disponible chez Amazon pour seulement 199 €, c'est une excellente affaire, car Amazon assure un service de suivit et de livraison de qualité, tout en proposants des produits neuf de qualité.

La fiche technique du Xiaomi Poco X5

Processeur : Qualcomm Snapdragon 695

: Qualcomm Snapdragon 695 RAM : 6 Go

: 6 Go Stockage interne : 128 Go extensible via microSD

: 128 Go extensible via microSD Écran : AMOLED, 6,67 pouces, résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels), 120Hz de taux de rafraichissement

: AMOLED, 6,67 pouces, résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels), 120Hz de taux de rafraichissement Caméra arrière : Triple capteur, 48 MP (principal) + 8 MP (ultra grand-angle) + 2 MP (macro)

: Triple capteur, 48 MP (principal) + 8 MP (ultra grand-angle) + 2 MP (macro) Caméra frontale : 13 MP

: 13 MP Batterie : 5000 mAh, charge rapide 33 W

Le Poco X5 5G du constructeur chinois Xiaomi présente une fiche technique remarquable, notamment avec son écran Full HD+ équipé de la technologie AMOLED offrant un taux de rafraîchissement de 120 Hertz, idéal pour une expérience de jeu immersive. Propulsé par la puce Qualcomm Snapdragon 695, reconnue comme l'une des meilleures du marché, cet appareil garantit des performances exceptionnelles. La batterie est également un point fort, dotée d'une charge rapide de 33 watts. En ce qui concerne la photographie, le Poco X5 5G est équipé d'une triple caméra avec IA, comprenant un objectif principal de 48 mégapixels, assurant la capture de clichés de haute qualité.

Le Xiaomi Poco X5 est disponible sur Amazon à un super prix !

Le Xiaomi Poco X5 est disponible en ce moment sur Amazon pour seulement 199 €, un des meilleurs prix que nous avons pu trouver sur ce smartphone, mais surtout avec l'avantage de profiter des services de livraison excellents de Amazon !