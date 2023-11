Découvrez les deux nouveaux forfaits mobile avec 130Go et 150Go de 5G dès 11,99€ de Syma Mobile

Vous êtes à la recherche d'un bon plan pour un forfait mobile pas cher ? Alors, vous allez adorer ces deux nouvelles promos mises en avant par Syma Mobile : 130Go et 150Go de 5G à prix doux et sans engagement... On vous les présente en détail dans cet article !

Deux forfaits pas chers avec un max de data

L'opérateur Syma Mobile a modifié deux de ses forfaits 5G afin de permettre aux utilisateurs de profiter d'un abonnement mobile plus avantageux. Il s'agit du forfait 100Go qui a vu son enveloppe data augmenter à 130Go, sans pour autant élever son tarif mensuel et du forfait 150Go qui bénéficie d'une remise de 2€ sur le prix de son abonnement mensuel en passant de 14,99€ par mois à 12,99€ par mois !

Ces forfaits sans engagement vous laisseront l'opportunité de mettre un terme à votre abonnement à tout moment et sans frais. Par ailleurs, l'une comme l'autre de ces offres vous permettront d'appeler et d'envoyer vos messages à votre guise aussi bien depuis la Métropole que depuis l'UE et les DOM grâce à l'illimité. Bien entendu, vous pourrez profiter de la 5G en toute sérénité puisqu'elle est incluse gratuitement dans les garanties proposées !

Les garanties de ces offres en promo

Avec le forfait 5G 130Go à seulement 11,99€ par mois, vous pourrez disposer de 15Go pour surfer sur le net lorsque vous voyagez à travers l'Union européenne et les DOM. Le forfait 5G 150Go vous offrira, quant à lui, pas moins de 20Go utilisables depuis ces destinations.

En plus de l'illimité pour communiquer sans compter, de la 5G offerte et d'une belle enveloppe data en France comme à l'étranger, ces nouvelles promos vous permettent de bénéficier gratuitement de l'option "appels internationaux" depuis la Métropole pour appeler de façon illimitée vers 100 destinations internationales et vers les mobiles européens sans aucun surcoût !

Si votre budget est plus serré, sachez que les deux promos spéciales Black Friday sont encore disponibles. Vous pouvez ainsi profiter de 20Go à 7,99€ par mois et de 60Go à 9,99€ par mois avec les deux premiers mois d'abonnement offerts ! L'illimité et l'option "appels internationaux" sont prévues pour l'une et l'autre de ces promos. Sachez également que le réseau 5G est accessible seulement avec le forfait 60Go pour 3€ supplémentaires chaque mois. Enfin, 8Go sont proposés avec le forfait à prix mini et 10Go sont fournis avec l'offre 60Go afin d'assurer votre connexion Internet à l'étranger (UE/DOM).