Samsung Galaxy S22 : Plus de 240 € de réduction et un boost sur le programme de fidélité de cette enseigne !

Aujourd'hui, c'est le 6 décembre, et comme chaque 6 décembre, certains foyers fêtent Noël pour la Saint-Nicolas. D'autres attendent plutôt le matin du 25 décembre pour déballer leurs cadeaux et sont toujours à la recherche du cadeau parfait, pour leurs proches, voire pour eux-mêmes. Cela tombe bien, car Rakuten propose aujourd'hui un gros boost en cash-back sur son programme de fidélité gratuit et sans engagement et nous pouvons trouver un Samsung Galaxy S22 à 407 € au lieu des 649 € proposés par Samsung directement ! Nous vous disons tout.

Une super offre nous attend sur Rakuten aujourd'hui puisque nous pouvons cumuler deux avantages en un : le Samsung Galaxy S22 est proposé avec 242 € de réduction et Rakuten permet aujourd'hui seulement un boost sur le cash-back offert lors d'un achat. L'adhésion au Club R, le programme de fidélité de Rakuten, est gratuit et sans engagement, et en fonction de votre statut, Regluar, Silver, Gold ou Platinium, vous aurez respectivement une augmentation de 10% ; 12%; 15% ; et 20 % lors de votre achat.

Fiche technique du Samsung Galaxy S22

: Caméra arrière triple avec un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra grand-angle de 12 MP et un capteur téléobjectif de 10 MP. Caméra frontale de 10 MP pour des selfies de qualité. Batterie : Batterie de 3700 mAh avec prise en charge de la charge rapide 25W et de la charge sans fil 15W

Le Samsung Galaxy S22 est l'ancien fleuron de la marque Samsung, mais le qualifier d'ancien serait presque péjoratif, car il reste l'une des figures de proues de la firme et démontre une grande acuité pour tous ce qui est multimédia, streaming, jeux, musiques, etc. Avec un grand écran Amoled, 8Go de RAM et une puce Exynos 2200, on comprend pourquoi !

Le Samsung Galaxy S22 est proposé à 407 € et un boost de cash-back !

Le Samsung Galaxy S22 est disponible à 407 € en version américaine, compatible avec la France, et avec 2 ans de garantie. En fonction de votre statut au Club R de Rakuten, Regluar, Silver, Gold ou Platinium, vous aurez respectivement une augmentation de 10% ; 12%; 15% ; et 20 % lors de votre achat et Rakuten s'engage à ce que votre livraison gratuite soit effectuée avant Noël !