Bon plan de Noël : obtenez un forfait mobile 5G avec 150Go à seulement 12.99€ !

Parce que les fêtes de fin d'année approchent à grands pas, on apprécie tout particulièrement les promotions nous permettant d'épargner un peu notre budget... Alors, quand un MVNO dégaine une promo mobile de folie, on n'hésite pas longtemps ! Il s'agit de l'offre Le douze de Syma Mobile qui propose des services et garanties aussi intéressants qu'attractifs en plus d'un prix défiant toute concurrence ! On vous dit tout dans cet article !

Un forfait sans engagement à prix canon

L'opérateur Syma Mobile a lancé il y a quelques jours déjà une nouvelle offre mobile à prix canon permettant aux utilisateurs de profiter d'excellentes garanties, dont un maximum de data, sans pour autant se ruiner ! Avant de vous présenter plus en détail ces dernières, prenons le temps de préciser le plus important, à savoir le tarif. En optant pour le forfait Le douze, vous vous acquitterez de 12,99€ par mois. Ce tarif attractif est un prix fixe, c'est-à-dire qu'il ne risque pas d'augmenter après 6 mois ou 1 an d'abonnement.

Ce forfait illimité est disponible pour toute personne étant domiciliée en France métropolitaine ou pouvant justifier d'un lien stable avec celle-ci. Aussi, le forfait Le douze est sans engagement, ce qui vous donne l'opportunité de mettre un terme à votre abonnement dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à votre charge. Vous êtes ainsi libre de vous ajuster à vos besoins et envies du moment ainsi que de respecter l'équilibre de votre budget de téléphonie mobile.

Un max de data avec la 5G offerte

En souscrivant à cette offre mobile à prix doux, vous pourrez surfer sur le net en toute sérénité depuis la France métropolitaine. Et pour cause, l'opérateur vous fournit pas moins de 150Go de 5G ! Vous avez bien lu, 150Go de 5G, car la 5G est incluse gratuitement à votre offre mobile. Cela vous permet de pouvoir profiter pleinement de vos jeux vidéos, de vos vidéos Youtube et autres séries en streaming préférées, sans vous soucier du débit ou encore de la consommation de vos gigas !

L'opérateur utilise le réseau SFR afin de vous garantir une utilisation optimale de vos garanties et une navigation web aisée.

Communiquer sans compter

En plus d'une belle enveloppe data en France métropolitaine, ce forfait sans engagement vous donne la possibilité d'appeler et d'envoyer vos messages à votre convenance en France métropolitaine grâce à l'illimité ! Aussi, nul besoin de souscrire à l'option "appels internationaux" puisque celle-ci est incluse gratuitement à vos garanties. Avec cette dernière, vous pouvez appeler vers 100 destinations internationales (telles que l'Argentine, la Malaisie, la Suisse, la Suède, le Vietnam ou encore la Pologne et le Mexique), mais aussi vers les mobiles européens sans surcoût !

Vous avez des proches résidant dans les départements d'outre-mer ? Bonne nouvelle, l'illimité est également prévu pour que vous puissiez appeler gratuitement et comme bon vous semble (3 heures maximum par appel) depuis la Métropole vers les DOM !

L'itinérance garantie

Parce que Syma Mobile souhaite assurer votre itinérance lorsque vous voyagez à l'étranger, il propose des garanties utilisables depuis les pays de l'Union européenne et les départements d'outre-mer. Ainsi, aucune inquiétude à avoir, vous aurez la possibilité de rester connecté grâce aux 20Go dédiés à votre connexion web depuis ces différentes zones ! Notez toutefois que l'utilisation de vos gigas depuis l'étranger sera décomptée de votre enveloppe data globale de 150Go.

Ce n'est pas tout, vous pourrez également apprécier le fait de pouvoir communiquer sans vous limiter lors de vos séjours en Europe (UE/DOM), car vous l'aurez compris, l'illimité est assuré par votre forfait mobile Le douze, même depuis ces destinations !

