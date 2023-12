Smartphone d’entrée de gamme, Samsung dévoile le Galaxy A05s compatible 4G

Comme beaucoup de smartphones, après les fuites concernant le Galaxy A25 5G, le Galaxy A05s, un modèle d’entrée de gamme a fait l’objet d’une fuite et nous avions pu voir à quoi il pourrait ressembler bien avant son annonce officielle. Effectivement, maintenant que Samsung l’a officialisé, il correspond aux lignes présentées dans des rendus particulièrement réalistes.

L’appareil est proposé en noir, argent ou « lime », comprenez jaune/vert. Le smartphone bénéficie d'un design repensé avec des bords plats pour une meilleure prise en main et un déverrouillage par capteur d'empreintes digitales latéral. Comme les autres mobiles de la marque, il recevra quatre générations de mises à jour du système d'exploitation et cinq ans de mises à jour de sécurité.

Quelle fiche technique pour le Galaxy A05s ?

Le Galaxy A05s est équipé d’un très grand écran LCD de 6,7 pouces avec une fréquence de rafraîchissement maximale de 90 Hz, parfait pour profiter de contenus multimédias. Avec trois capteurs à l'arrière, dont un module principal de 50 mégapixels et deux capteurs de 2 mégapixels, il peut offrir des clichés de bonne qualité. En outre, pour les appels vidéo et les selfies, il est doté d’un capteur frontal de 13 mégapixels.

Le mobile est animé par la puce Qualcomm Snapdragon 680 avec 4 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 64 Go extensibles avec une carte mémoire micro SD jusqu’à 1 To. Il est alimenté par une batterie d’une capacité de 5000 mAh supportant la charge à 25 watts. Il est limité aux réseaux 4G et au Wi-Fi 5. Il est toutefois compatible avec la technologie NFC pour les paiements sans contact. Il y a une prise audio jack pour brancher un casque. L’appareil a des dimensions de 168x77,8 mm avec un profil de 8,8 mm. Il fait 195 grammes sur la balance, selon Samsung. Le smartphone Galaxy A05s sera très prochainement disponible pour un prix de 169 €.