Craquez pour les nouvelles promos de Noël RED et B&You : votre forfait mobile 40Go à seulement 9,99€

Il y a comme un air de fêtes chez les opérateurs RED by SFR et Bouygues Telecom... Découvrez leur nouvelle offre promotionnelle sans engagement avec 40Go à seulement 9,99€ par mois à saisir dès maintenant ainsi que les quelques surprises que ces forfaits vous réservent ! Vous allez craquer pour l'un ou l'autre à coup sûr !

Le nouveau forfait RED 40Go et ses options

Chez RED by SFR, il est désormais possible de souscrire à sa nouvelle offre RED 40Go. À 9,99€ par mois, ce forfait économique vous permet de surfer sur net à hauteur de 40Go en France métropolitaine, mais aussi de rester connecté depuis l'étranger grâce aux 10Go prévus à cet effet, utilisables depuis l'UE et les DOM.

Bien entendu, vous aurez l’opportunité de communiquer comme bon vous semble depuis l’ensemble de ces destinations avec cet avantage depuis la Métropole : vos appels sont illimités vers les DOM hors Mayotte.

Pour agrémenter votre abonnement mobile, vous avez la possibilité de souscrire à deux options. La première vous fait bénéficier de la vitesse 5G pour 3€ supplémentaires chaque mois. La seconde concerne davantage les voyageurs, il s'agit de l'option spéciale International à 5€ par mois. Elle vous permettra de disposer de 30Go depuis l'UE et les DOM, dont 20Go utilisables depuis la Suisse, Andorre, les USA et le Canada !

La nouvelle série spéciale B&You et son Service Max

Bouygues Telecom propose en ce moment une toute nouvelle série spéciale B&You qui vous octroie 40Go de data en France métropolitaine pour la somme de 9,99€ par mois. Ce forfait illimité assure par ailleurs votre itinérance en vous fournissant pas moins de 14Go utilisables lorsque vous vous déplacez à travers l'Union européenne et les DOM. Depuis la Métropole comme depuis ces zones, vous pourrez appeler et envoyer vos messages sans compter grâce à l'illimité prévu par votre abonnement mobile.

Vous n'aimez pas attendre ? Alors, profitez de la vitesse 5G en souscrivant à l'option sans engagement disponible à 3€ par mois.

L'opérateur vous donne également l'opportunité d'opter pour le Service Max - sans engagement - qui bénéficie d'un tarif préférentiel : 4€/mois au lieu de 9€/mois. Ce service Max inclut les trois avantages suivants :