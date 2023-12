Pour Noël, choisissez un forfait mobile à seulement 3,99€ par mois à mettre sous le sapin !

Un forfait mobile comme cadeau

Tic tac, le réveillon de Noël, c'est déjà demain ! Alors, si vous n'avez pas eu le temps de trouver tous vos cadeaux de Noël, pourquoi ne pas choisir de (vous) faire plaisir avec un abonnement de téléphone mobile à prix mini ? Attractives pour les petits comme pour les grands, nous avons sélectionné deux offres mobile vous permettant de profiter de l'illimité ainsi que de 5Go de data utilisables en France métropolitaine.

Ces forfaits sans engagement bénéficient d'un tarif préférentiel en plus de vous laisser la liberté de résilier à tout moment et sans frais votre abonnement mobile. Cela vous permet non seulement de vous ajuster selon vos envies et besoins du moment, mais aussi de maintenir votre équilibre budgétaire global, deux arguments non négligeables, surtout lorsqu'il s'agit de cadeau !

Avec ces forfaits, vous bénéficierez du réseau de Bouygues Telecom pour profiter de vos garanties en toute sérénité.

L'illimité et 5Go à prix mini

Ce sont les opérateurs Auchan Telecom et Cdiscount Mobile qui proposent ces deux offres exceptionnelles, réservées aux nouvelles souscriptions.

Chez Auchan Télécom, vous pouvez profiter de cette exclusivité web à 3,99€ par mois au lieu de 4,99€. Ce forfait 5Go vous permet de profiter de 5Go pour surfer sur le web en France métropolitaine, mais aussi depuis les pays de l'UE et les DOM. Depuis l'ensemble de ces destinations, vous aurez l'opportunité de communiquer comme bon vous semble grâce à l'illimité prévu par votre offre mobile afin de garder contact avec vos proches en toute tranquillité.

De son côté, Cdiscount Mobile propose son forfait 5Go avec une remise mensuelle de 4€ valable même au-delà de la première année d’abonnement ! Ainsi, à 3,99€ par mois au lieu de 7,99€, ce forfait à prix cassé vous fournit 5Go pour que vous puissiez vous connecter en France métropolitaine, dans les DOM et plus largement dans les pays de l'UE. De plus, vous pourrez bénéficier des appels, SMS et MMS illimités depuis les zones précitées. S'ajoutent à ces dernières la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein.