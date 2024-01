Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G : la version ultime de l'un des meilleurs smartphones de 2023 est en super promo !

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G est la version la plus aboutie du Xiaomi Redmi Note 12 ! Doté d'une fiche technique impressionnante, il est actuellement disponible sur Rakuten pour seulement 327 €, au lieu de son prix de 499 € il y a encore quelques temps, ce qui en fait une offre particulièrement intéressante pour un smartphone offrant tant de fonctionnalités. Nous vous présentons cette superbe offre !

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus est le pinacle de la gamme Redmi Note jusqu'à présent. Le constructeur Xiaomi connaît un succès fulgurant avec cette série, en particulier avec le Redmi Note 12 Pro, offrant un rapport qualité-prix remarquable. Mais pourquoi se tourner vers le Pro, quand le modèle supérieur, la version Pro Plus est sur Rakuten à un prix exceptionnel de seulement 327 € !

Fiche technique du Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz

: AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz Processeur : Chipset MediaTek Dimensity 1080

: Chipset MediaTek Dimensity 1080 RAM : 8 Go de mémoire vive extensibles

: 8 Go de mémoire vive extensibles Stockage : 256 Go de stockage interne non extensibles

: 256 Go de stockage interne non extensibles Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels Appareil photo avan t : Capteur frontal 16 mégapixels

t : Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh compatible charge 120 watts

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G est impressionnant, offrant un équilibre impressionnant entre ses caractéristiques de haut niveau et son prix relativement abordable par rapport à certains smartphones haut de gamme. Avec des composants de qualité, tels que ses 8 Go de RAM, un écran Amoled, un capteur photo comprenant un objectif principal de 200 Mpx, et une batterie de 5000 mAh, il se positionne indéniablement comme l'un des meilleurs rapports qualité-prix actuellement disponibles sur le marché.

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus est sur Rakuten au meilleur prix

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus est proposé sur Rakuten à 327 €, avec une garantie de quoi accéder à l'un des meilleurs smartphones du moment dans le milieu de gamme !