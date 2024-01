Google Pixel 7a : retrouvez-le avec sa meilleure offre du moment sur la Fnac !

Le Google Pixel 7a est l'un des meilleurs smartphones de milieu de gamme que l'on peut trouver en ce moment puisqu'il mélange des composants haut de gamme à un prix beaucoup plus bas que ses grands frères de la même gamme et génération. Nous vous disons tout.

Le Google Pixel 7a, lancé en mai 2023, a redéfini les normes des smartphones milieu de gamme. Il s'agit de la version allégée du Pixel 7 que ce soit en termes de taille et de prix. Initialement commercialisé à 509 €, le Pixel 7a bénéficie actuellement d'une promotion attrayante, vous permettant d'économiser 100 € sur l'achat de ce smartphone exceptionnel !

Fiche Technique du Google Pixel 7a

Écran AMOLED de 6,1 pouces, 1080x2400 pixels 90 Hz

Chipset Google Tensor G2

8 Go de mémoire vive non extensibles

128 Go de stockage interne non extensibles

Triple capteur photo 64+13 mégapixels

Capteur frontal 10,8 mégapixels

Lecteur d’empreinte digitale sous l’écran

Batterie 4400 mAh compatible charge 20 watts et charge sans fil

Système d’exploitation : Android 14

Le Google Pixel 7a offre une expérience exceptionnelle avec son écran AMOLED de 6,1 pouces, alimenté par le puissant chipset Google Tensor G2 et accompagné de 8 Go de RAM. Doté d'un triple capteur photo de 64+13 mégapixels à l'arrière et d'un capteur frontal de 10,8 mégapixels, le Pixel 7a excelle en photographie. Avec une batterie de 4400 mAh, prise en charge d'une charge rapide de 20 watts et de la charge sans fil, et fonctionnant sous Android 14, ce smartphone offre performances, polyvalence et dernière technologie.

Le Google Pixel 7a est en forte réduction sur la Fnac Marketplace !

Le Google Pixel 7a, version allégée du Pixel 7, redéfinit les standards des smartphones milieu de gamme avec son écran AMOLED de 6,1 pouces, son chipset puissant et son triple capteur photo performant. Actuellement en promotion à 409 € chez Fnac Marketplace, soit une réduction de 100 €.