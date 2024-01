Promo SOSH : votre forfait mobile 40Go sur le réseau Orange à moins de 10€

Si vous êtes à la recherche d'un bon plan pour changer de forfait mobile, cet article devrait vous intéresser... On fait le point sur cette promotion vous permettant de profiter de l'illimité ainsi que de 40Go de data au prix canon de 9,99€ par mois ! Découvrez-la en détail et faites-vous plaisir dès maintenant !

Un forfait 40Go pas cher

L'opérateur Sosh propose un forfait mobile économique et illimité valable pour toute nouvelle souscription. À 9,99€ par mois, ce forfait permettra aux utilisateurs de naviguer sur la toile à hauteur de 40Go en France métropolitaine et de communiquer sans compter. De plus, l'opérateur assure votre itinérance en vous octroyant pas moins de 15Go lorsque vous voyagez à travers les pays de l'Union européenne et les départements d'outre-mer.

Vous avez des proches résidant dans ces dernières zones ? Bonne nouvelle, avec ce forfait 40Go, vous pourrez également profiter de l'illimité pour communiquer comme bon vous semble depuis la Métropole vers les numéros des DOM, et ce, sans surcoût !

Ce forfait vous laisse libre de changer d'offre mobile dès que vous le souhaitez et sans frais à votre charge. Notez par ailleurs que vous bénéficierez du réseau Orange, meilleur réseau de France selon la dernière enquête de l'ARCEP*.

Les conditions pour en profiter

Si vous êtes intéressé par cette offre mobile en promo, vous devez répondre à quelques conditions. En effet, cette dernière est réservée aux nouveaux clients, les abonnés Orange ou Sosh ne peuvent donc prétendre au forfait 40Go dans le cadre d'un changement d'offre. De plus, il vous faut être résidant en France métropolitaine ou pouvoir justifier d'un lien stable avec celle-ci.

L'opérateur vous invite à avoir une utilisation raisonnable des garanties de votre nouveau forfait sans engagement, qu'il s'agisse des garanties pour votre usage en France comme pour l'étranger.

Notez que vous avez la possibilité de conserver votre numéro de téléphone actuel. Pour ce faire, il vous faudra renseigner le code RIO lors de l'étape de souscription. Ce dernier vous sera envoyé après avoir contacté gratuitement le 3179. Vous devrez enfin préciser la date de portabilité que vous souhaitez pour que votre nouvelle ligne soit activée en temps voulu.