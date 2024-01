La date de présentation des Samsung Galaxy S24 est officielle, ça sera le 17 janvier 2024

La présentation se déroulera lors d'un événement « Unpacked » de Samsung, qui se tient traditionnellement en dehors des salons officiels. Cette année, l'événement est programmé après la fermeture du CES 2024 à Las Vegas le 12 janvier, mais bien avant le MWC de Barcelone, qui commence le 26 février.

L'événement « Unpacked » de Samsung est prévu plus tôt que d'habitude cette année et sera diffusé en direct à 13h depuis le SAP Center à San José, États-Unis, ce qui correspond à 19h à Paris. Samsung a également lancé des offres de réservation en amont, permettant aux clients de bénéficier d'un crédit de 50 dollars sur les nouveaux appareils, même avant leur annonce officielle. Ces réservations sont sans engagement. À en croire le visuel publié par la marque, l'accent sera mis sur les avancées en intelligence artificielle.

Pour susciter l'intérêt, Samsung a non seulement partagé la vidéo avec la date, mais a aussi publié une bande-annonce sur YouTube, mettant en lumière les innovations de l'entreprise au fil des années.

Les nouveaux modèles Galaxy S24 se distinguent par leurs écrans OLED offrant des résolutions élevées et une luminosité maximale de 2 600 cd/m², ainsi qu'une certification HDR10+. Le Galaxy S24 standard proposera un écran de 6,2 pouces en Full HD+, tandis que le Galaxy S24+ passe à un écran de 6,7 pouces en QHD+. Le Galaxy S24 Ultra se place en tête avec un écran AMOLED de 6,8 pouces en QHD+, enrichi d'un S Pen, le stylet qui permet de prendre des notes et de dessiner sur l’écran.

Le Galaxy S24 et le S24+ sont équipés d'un appareil photo principal de 50 mégapixels, d'un ultra-large de 12 mégapixels et d'un téléobjectif de 10 mégapixels avec des capacités de zoom optique 2x et 3x. Le Galaxy S24 Ultra, en revanche, propose un appareil photo principal de 200 mégapixels, accompagné d'un ultra-large de 12 mégapixels, d'un téléobjectif de 10 mégapixels et d'un téléobjectif de 50 mégapixels, offrant des niveaux de zoom optique variés jusqu'à 10x.

Les nouveaux smartphones intègrent le processeur Snapdragon 8 Gen 3. Le Galaxy S24 proposera 8 Go de mémoire contre 12 Go pour les deux autres. Ils sont également équipés de fonctionnalités telles que l'écran de verrouillage dynamique, le clavier intelligent, Samsung Knox pour la sécurité, et un lecteur d'empreintes digitales à ultrasons, mettant en avant l'engagement de Samsung envers l'innovation et la sécurité utilisateur. Les trois appareils sont certifiés IP68 donc totalement étanches à l’eau ainsi qu’à la poussière, comme leurs prédécesseurs.