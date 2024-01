HMD prépare le lancement d'un nouveau smartphone sans la marque Nokia

La société HMD, connue l’exploitation de la licence de la marque Nokia pour les smartphones, se prépare à franchir une nouvelle étape en lançant son premier smartphone sous sa propre marque. Elle avait annoncé cette intention depuis quelques mois déjà et voici ce qui semble être le premier fruit concret de cette nouvelle stratégie. La société ne miserait ainsi plus seulement sur le seul nom de Nokia pour vendre des téléphones portables. Ainsi, une fuite récente a offert un premier aperçu sur ce nouveau modèle, soulevant de nombreuses spéculations.

Détails du nouveau modèle HMD

Les images divulguées, obtenues par le site 91mobiles, présentent un smartphone avec un design distinctif. Ce modèle, identifié sous le numéro de modèle N159V, a été repéré dans la base de données IMEI aux côtés d'un autre modèle, le TA-1585. Le smartphone affiche un dos noir mat, un écran plat, ainsi qu'une configuration à double caméra à l'arrière, intégrée dans un module rectangulaire. On peut également voir le logo HMD qui a été révélé l’année dernière. À l'avant, une caméra selfie perforée est placée en haut au centre de l'écran. Les boutons de volume et d'alimentation sont visibles sur le côté droit de l'appareil. La finition qui semble être en matière plastique suggère que ce smartphone pourrait être positionné sur le marché comme un appareil économique ou, au maximum, de milieu de gamme.

Spéculation sur les numéros de modèle

Le rendu ne révèle pas beaucoup plus sur les spécifications techniques du smartphone. Cependant, on peut penser que les numéros de modèle N159V et TA-1585, certifiés simultanément, pourraient tous deux correspondre à ce nouveau smartphone. Il est possible que ces numéros de modèle désignent des variantes régionales ou des offres spécifiques de transporteurs. Cela reste à être confirmé.

Ce nouveau développement chez HMD signale un changement stratégique important pour l'entreprise, qui s'éloigne de l'ombre de Nokia pour forger sa propre identité dans le secteur des smartphones. Les détails supplémentaires sur les spécifications, le prix et la disponibilité pourraient être dévoilés de manière officieuse dans les prochaines semaines ou les mois à venir. Il se murmure déjà que le ou les téléphones sous la marque HMD seraient disponibles d’ici le début du deuxième trimestre 2024.