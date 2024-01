Les Galaxy S24 et S24+ surclassent la version Ultra mais aussi les meilleurs smartphones gaming dont l’iPhone 15 Pro

Les derniers modèles de smartphones Galaxy S24 et S24+ de Samsung, avec leurs capacités remarquables, sont en train de redéfinir les standards du marché, notamment dans le domaine des jeux vidéo. Embarquant une puce Exynos 2400, celle-ci s’avère plus performante que le Snapdragon 8 Gen 3 de la version Ultra mais aussi d’autres mobiles gaming.

Surprenant les attentes, le Galaxy S24+ équipé du processeur Exynos 2400 de Samsung dépasse non seulement le Galaxy S24 Ultra avec son Snapdragon 8 Gen 3, mais aussi les smartphones gaming spécialisés comme l’Asus ROG Phone 8 et le Red Magic 9 Pro. Même face à l’iPhone 15 Pro, le S24+ se distingue par ses performances en jeu. En effet, le débat entre les chipsets Qualcomm Snapdragon et les processeurs internes de Samsung a été relancé avec ces nouvelles données. Le Galaxy S24 Ultra utilise le Snapdragon 8 Gen 3, tandis que les S24 et S24+ sont dotés de l'Exynos 2400, pour l’Europe. Contre toute attente, l’Exynos 2400 a démontré une efficacité impressionnante dans les tests de performance, particulièrement dans les jeux vidéo.

Des premiers tests concluants

Des tests réalisés avec 3DMark Solar Bay, un benchmark axé sur les performances graphiques et la gestion thermique durant de longues sessions de jeu, ont mis en lumière cette supériorité. Le Galaxy S24+ a obtenu des scores significativement plus élevés que le S24 Ultra, indiquant une meilleure stabilité et une gestion de la chaleur plus efficace.

Ces résultats suggèrent que les Galaxy S24 et S24+ pourraient se positionner comme des smartphones de jeu de premier plan en 2024. Nos premiers tests sur le Galaxy S24 confirment cette tendance, avec des performances impressionnantes pour les jeux, malgré une certaine surchauffe sous forte sollicitation.

Par ailleurs, une comparaison avec l'iPhone 15 Pro a révélé que le Exynos 2400 gère mieux certains jeux populaires, bien que cette supériorité soit attribuée à des réglages spécifiques de la résolution de texture. De plus, une mise à jour attendue pour les Galaxy S24 pourrait encore améliorer leurs capacités.