Samsung lance le Galaxy XCover7, un smartphone durci pour les professionnels

Samsung enrichit son offre avec le Galaxy XCover7, un smartphone endurci et connecté, conçu pour répondre aux exigences des milieux professionnels les plus difficiles. Alliant robustesse, connectivité avancée et sécurité accrue, ce nouvel appareil est une réponse adaptée aux besoins croissants de résilience dans le secteur des équipements mobiles professionnels.

Samsung vient d’annoncer le lancement du Galaxy XCover7 sur le marché français. Il est l’un des rares mobiles endurcis et vient concurrencer les modèles Crosscall ou AGM Mobile, par exemple. Cet appareil est spécialement conçu pour accompagner les professionnels dans divers environnements, que ce soit au bureau ou sur le terrain. En réponse à la demande croissante d'appareils mobiles durcis, le Galaxy XCover7 se distingue par sa polyvalence, sa performance sans compromis et une sécurité renforcée, essentielle dans des conditions de travail exigeantes.

Selon le rapport d’IDC de 2022 sur le marché des équipements mobiles durcis, une augmentation significative de leur utilisation a été observée dans les entreprises américaines. Avec 38 % d’entre elles ayant déployé ces appareils et envisageant d'augmenter leur achat en 2023, il est clair que la demande pour des produits alliant performance et résistance est en hausse dans des secteurs variés comme l’industrie, la santé et la logistique. Cette tendance ne montre aucun signe de ralentissement.

Résistance et fiabilité : les principaux atouts du Galaxy XCover7

Le Galaxy XCover7 a été conçu pour faire face aux conditions de travail les plus ardues. Certifié IP68, il résiste à l'eau et à la poussière, critères indispensables pour les environnements difficiles tels que les chantiers de construction ou les entrepôts. Sa conformité à la norme militaire MIL-STD-810H1 lui permet de résister à des chutes jusqu'à 1,5 mètre. De plus, il est équipé du verre Corning Gorilla Glass Victus+ pour une durabilité accrue et une sensibilité tactile ajustable, facilitant son utilisation avec des gants. L’écran LCD mesure 6,6 pouces en diagonale.

Connectivité avancée pour une collaboration efficace

Le Galaxy XCover7 a été optimisé pour offrir une connectivité 5G et Wi-Fi 5 fiable, permettant une collaboration efficace dans un monde de plus en plus digitalisé. Son écran de 6,6 pouces offre une meilleure visibilité et résolution, ce qui est un atout considérable tant au bureau qu'en déplacement. Les professionnels bénéficient ainsi d'une aide précieuse au quotidien, tout en profitant d'un design à la fois fin et léger. Sinon, il est animé par un processeur MediaTek MT6835 avec 6 Go de mémoire vive.

La gamme Samsung Galaxy veut garantir une continuité du travail même dans des conditions difficiles. La charge rapide du Galaxy XCover7 et sa batterie amovible d’une capacité de 4050 mAh minimisent les temps d'arrêt, augmentant ainsi la productivité. L'appareil est également équipé d'une interface de charge POGO Pin, permettant de charger plusieurs appareils simultanément, un avantage notable pour les professionnels sur le terrain.

Les appareils durcis Samsung, dont le Galaxy XCover7, sont conçus pour maximiser la productivité. Les haut-parleurs à volume augmenté, les boutons programmables et la lecture rapide de codes-barres via Knox Capture facilitent les opérations sur le terrain. De plus, le Galaxy XCover7 est compatible avec un large éventail d'accessoires professionnels, assurant une intégration complète dans tout environnement de travail.

Sécurité des données avec Samsung Knox Vault

Une innovation majeure est l'intégration de Samsung Knox Vault dans le Galaxy XCover7. Cette fonctionnalité assure une protection des données critiques, telles que les codes PIN et les mots de passe, grâce à un environnement d’exécution sécurisé, physiquement isolé du processeur principal. Knox Vault est essentiel pour la sécurité des données, surtout en cas de perte ou de vol de l’appareil. En outre, le smartphone s'inscrit dans la gamme Entreprise Edition de Samsung, offrant une disponibilité de deux ans sur le marché, jusqu’à trois ans de garantie commerciale, jusqu’à cinq ans de patch de sécurité et Knox Suite offert pendant un an. Cette gamme répond spécifiquement aux besoins des professionnels en termes de sécurité, gestion et analyse de parc mobile.

Le nouveau smartphone Samsung Galaxy XCover 7 est disponible depuis le 24 janvier 2024 à un prix d'environ 400 €.