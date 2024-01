Profitez d'une super offre de précommande sur le nouveau smartphone pliant HONOR Magic V2 !

Vous aimez les téléphones pliants ? Alors, intéressez-vous de près au nouvel HONOR Magic V2 ! Complètement révolutionnaire avec son double écran ultra immersif et son design optimisé pour une utilisation sans contrainte, ce smartphone est le modèle pliant le plus fin et le plus innovant proposé sur le marché. Actuellement, il est disponible en précommande avec une remise immédiate de 600 € et une enceinte Marshall Stanmore III offerte ! Envie d’en savoir plus sur ce bon plan ? Nous vous expliquons tout dans cet article.

Obtenez 600 € de réduction et une enceinte Marshall Stanmore III pour la précommande du nouvel HONOR Magic V2 !

Si vous voulez acquérir l’incroyable HONOR Magic V2 (violet ou noir), c’est maintenant qu’il faut passer à l’action. Avant son lancement officiel, ce nouveau smartphone pliant fait effectivement l’objet d’une superbe offre de précommande sur la boutique en ligne HIHONOR. Valable du 26 janvier au 14 février 2024, celle-ci vous fera bénéficier d’une énorme réduction immédiate de 600 € sur le prix de l’appareil mobile. Le tarif sera ainsi de 1 399 € au lieu de 1 999 €.

Mais ce n’est pas tout ! Si vous saisissez ce bon plan dans les temps, une enceinte Marshall Stanmore III sera ajoutée gratuitement. La valeur de celle-ci est de 399 €. Étant donné le très beau cadeau et le montant de la remise accordée, nous vous conseillons donc vivement de précommander votre HONOR Magic V2 avant que l’offre expire.

À noter : entre le 15 et le 25 février 2024, vous pourrez toujours obtenir gratuitement une enceinte Marshall Stanmore III pour l’achat du HONOR Magic V2… mais sans la réduction immédiate de 600 € sur le prix du smartphone pliant.

Ultra fin et léger, le nouvel HONOR Magic V2 est le smartphone pliant le plus innovant du moment !

Soyez-en certain : avec le HONOR Magic V2 en poche, vous profiterez d’une expérience utilisateur inégalée. En effet, le nouveau smartphone du constructeur chinois se veut plus innovant que jamais en alliant les atouts d’un appareil mobile pliant au côté pratique des modèles de format standard. Doté d’une charnière révolutionnaire en titane, ce téléphone dernier cri possède une épaisseur repliée de 9,9 mm et un poids de 231 g. Particulièrement fin et léger, il permet ainsi une prise en main optimisée, tout en garantissant une solide résistance (jusqu’à 400 000 pliages !).

Bien entendu, la principale caractéristique du nouvel HONOR Magic V2 reste son double écran OLED. Et sur ce point, nous pouvons parler d’extraordinaire ! Conçus avec un ratio châssis-écran de plus de 90 %, les deux écrans du smartphone ont effectivement été pensés pour être immersifs au maximum et offrir la meilleure des expériences de visionnage possible. Afin de respecter un parfait confort des yeux, un rendu HDR est en outre proposé. De plus, l’intégration de la technologie de gradation PWM 3 840 Hz permet de limiter la fatigue oculaire, tandis que l’affichage circadien est là pour adapter la luminosité durant la journée.

Batterie, processeur et appareil photo de qualité : le HONOR Magic V2 dispose de nombreux autres atouts !

Les prouesses technologiques du HONOR Magic V2 ne se limitent pas à son design révolutionnaire et à son double écran innovant. Le smartphone pliant de la marque chinoise possède d’autres atouts. Côté performance, il est notamment doté d’un processeur Snapdragon 8 Gen 2 assurant une fluidité optimale d’utilisation, mais également d’une puce HONOR C1 RF permettant une connectivité optimisée.

Avec une double batterie de 5 000 mAh en Silicon Carbon, ce nouveau téléphone offre par ailleurs une autonomie d’une journée entière. Enfin, faisons un petit focus sur l’appareil photo. Afin de réaliser les plus beaux clichés, le HONOR Magic V2 dispose d’une triple caméra à l’arrière (grand angle 50 Mpx, ultra grand angle 50 Mpx, téléobjectif 20 Mpx). Il possède également deux capteurs 16 Mpx à l’avant (un sur chaque écran).

JE PRECOMMANDE LE HONOR MAGIC V2

Cet article est un contenu sponsorisé.