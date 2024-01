Un smartphone pliant Samsung type Fold plus abordable à venir ?

Pour rester compétitif face à Xiaomi, Oppo et dans une moindre mesure Honor, ce dernier misant plutôt sur le segment du haut de gamme, Samsung envisagerait de lancer un modèle de smartphone pliable plus accessible financièrement. Il pourrait s’agir du Galaxy Z Fold6 FE, qui serait prévu pour le second semestre 2024.

Dans un paysage technologique en constante évolution, Samsung s'apprêterait à enrichir sa gamme de smartphones pliants avec une version plus abordable du Galaxy Z Fold6. Ce projet, révélé par The Elec, un média sud-coréen, viserait à contrer la popularité grandissante des modèles pliants de marques chinoises telles que Xiaomi, Oppo et Honor. Notez que ce dernier vise plutôt le segment du haut de gamme notamment avec son dernier smartphone pliant, le Magic V2 aussi décliné en édition spéciale, le Magic V2 RSR Porsche Design.

Stratégie concurrentielle

Le Galaxy Z Fold6 FE (Fan Edition), une version moins chère que le Galaxy Z Fold6 car l’objet de compromis au niveau de sa fiche technique pourrait être lancé parallèlement aux modèles Samsung Galaxy Z Fold6 et Galaxy Z Flip6, le modèle à clapet du fabricant sud-coréen. Par exemple, il pourrait intégrer le chipset Snapdragon 8 Gen 2 des Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5 actuels et embarquer des capteurs photo moins performants que ces derniers. Samsung, se sentant menacé par l'émergence de smartphones pliants plus accessibles sur le marché, envisagerait cette stratégie pour maintenir sa position dominante. Cette démarche ferait suite à la performance commerciale remarquable de la gamme Galaxy Z Flip, supérieure à celle de la gamme Galaxy Z Fold ces dernières années. En effet, le modèle à clapet est moins cher que le téléphone proposant le format livre.

Quelle fiche technique pour les Galaxy Z Fold6 et Galaxy Z Flip6 ?

Alors que les détails précis sur les caractéristiques des Galaxy Z Fold6 et Galaxy Z Flip6 restent inconnus, plusieurs améliorations sont suggérées. Samsung pourrait, par exemple, opter pour un design plus fin pour le Galaxy Z Fold6, tandis que le Galaxy Z Flip6 pourrait bénéficier d'un écran plus large et de meilleurs objectifs photo. Il est également probable que ces nouveaux modèles soient équipés d'un écran IronFlex, d'un processeur Snapdragon 8 Gen 3, et intègrent des fonctionnalités Galaxy AI similaires à celles de la série Galaxy S24. L'intégration du nouveau SoC Snapdragon 8 Gen 3 est susceptible d'améliorer considérablement l'autonomie de ces appareils pliables, un aspect crucial pour les utilisateurs mobiles d'aujourd'hui.

Bien que les prix exacts restent incertains, Samsung pourrait maintenir les tarifs des Galaxy Z Fold6 et Galaxy Z Flip6 alignés sur ceux de leurs prédécesseurs. Le modèle Galaxy Z Fold6 FE pourrait donc être proposé à un prix inférieur, le rendant ainsi plus attractif pour un public plus large.