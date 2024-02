Honor 90 Lite : moins de 190 € pour un smartphone sans compromis chez ce marchand

On attendait depuis quelque temps qu'il descende sous les 200 €, et le voilà même sous les 190 € ! Le Honor 90 Lite est un smartphone à cheval entre l'entrée et le milieu de gamme qui propose une véritable qualité de savoir faire, mais à petit prix.

Le Honor 90 Lite est le modèle allégé du Honor 90, un milieu de gamme très plébiscité du constructeur chinois ! L'objectif défini de cet appareil est de se placer dans un entre-deux, proposant des composants très optimisés pour une utilisation quotidienne, mais sans oublier les loisirs : multimédia, streaming, gaming, etc. En ce moment, il est disponible auprès du marketplace de la Fnac à seulement 189 € !

Fiche technique du Honor 90 Lite

Écran : AMOLED 90 Hz, de 6,7 pouces

AMOLED 90 Hz, de 6,7 pouces Processeur : MediaTek Dimensity 6020

MediaTek Dimensity 6020 RAM : 8 Go

8 Go Stockage : 256 Go de stockage interne

256 Go de stockage interne Caméra principale : 64 MP

64 MP Caméra frontale : 16 MP

16 MP Batterie : 4500 mAh avec prise en charge de la charge rapide

Le 90 Lite est disponible à moins de 200 € et pourtant, il est très performant ! Son écran Amoled de 6,7 pouces offre une qualité d'image digne du haut de gamme, intégrant une technologie similaire à ces derniers. En matière de performances, la combinaison de la puce MediaTek Dimensity 6020 et de ses 8 Go de RAM permet une utilisation ultra fluide, particulièrement adaptée aux jeux mobiles et au streaming vidéo. La batterie et la qualité photographique sont également des points forts de ce modèle ! En sommes, il ne fait pas de compromis sur la qualité.

Moins de 190 € pour un smartphone idéal pour éconnomiser et se faire plaisir

En ce moment, le Honor 90 Lite est disponible auprès du marketplace de la Fnac à seulement 189 € ! Une très bonne nouvelle, car celui-ici est garanti 2 ans, avec un service satisfait ou remboursé. En plus, le partenaire de la Fnac qui vend le produit est certifié et vous avez accès à un SAV très compétent pour toutes vos demandes.